Une pub pour l’iPhone 16 Pro et ses vidéos 4K à 120 images par seconde

À environ deux mois de Noël, Apple a commencé à diffuser des publicités pour l'iPhone 16 afin de présenter de nouvelles fonctionnalités et d'encourager les clients à passer aux modèles les plus récents. Après la pub sur le bouton caméra, la nouvelle publicité d'aujourd'hui met l'accent sur l'enregistrement vidéo exclusif en 4K à 120 images par seconde avec Dolby Vision, disponible uniquement sur l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Une fonction pour les « Pro »

Le spot d'une minute présente plusieurs scènes au ralenti, telles qu'une tempête de vent, un astronaute dans l'espace, une flèche en vol, un accident de voiture, etc. La publicité se termine par le slogan "Hollywood dans votre poche".

L'une des caractéristiques les plus remarquables des modèles iPhone 16 Pro est la possibilité de capturer des vidéos cinématiques au ralenti en 4K 120 images/seconde, une capacité que l'on ne retrouve pas dans les modèles iPhone 16 standard. Les utilisateurs ont également la possibilité d'ajuster la fréquence d'images par la suite dans l'application Photos, avec des options de 60, 48, 30 ou 24 images par seconde pendant le post-traitement.

Les autres nouveautés

Outre les capacités améliorées de l'appareil photo, les modèles iPhone 16 Pro présentent plusieurs autres améliorations :

Puce A18 Pro : La nouvelle puce améliore les performances et l'efficacité, en particulier pour les tâches intensives telles que les jeux, le montage vidéo et les applications pilotées par l'IA.

Prise en charge du WiFi 7 : Elle offre une connectivité sans fil plus rapide et plus fiable, bien qu'Apple ait limité sa vitesse à 1,7 Gbit/s pour préserver l'autonomie de la batterie.

Cadre plus fin : L'écran a été optimisé avec des bords plus fins, offrant une expérience visuelle plus immersive.

Meilleure autonomie de la batterie : Grâce à des améliorations matérielles et logicielles, l'autonomie de la batterie des modèles iPhone 16 Pro est supérieure à celle des générations précédentes.

Nouveau bouton caméra : dédié à la prise de vue, ce bouton permet d’ouvrir rapidement l’appareil photo et de régler divers paramètres d’un simple geste.

Ces caractéristiques différencient encore davantage l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max des modèles iPhone 16 standard, mais pas assez selon nous pour justifier la différence de prix.