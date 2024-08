Les vidéos YouTube peuvent évacuer l'eau de votre iPhone

Après les vidéos YouTube qui sont censés éloigner les moustiques ou endormir les bébés, voici celles qui diffusent un son faible pour faire vibrer l'eau hors des haut-parleurs de l'iPhone. Et, contre toute attente, c'est un procédé qui s'avère efficace après avoir fait tomber son téléphone dans l'eau, selon une étude approfondie réalisée par David Pierce de The Verge en partenariat avec iFixit.

Une vidéo utile dans certains cas

Depuis quatre ans, une vidéo YouTube intitulée « Sound To Remove Water From Phone Speaker (GUARANTEED) » (Son pour éliminer l'eau du haut-parleur d'un téléphone (garanti)) attire l'attention, en particulier de ceux qui immerge accidentellement leur téléphone. La vidéo, qui présente un bourdonnement de deux minutes accompagné d'une animation triviale, prétend aider à expulser l'eau des haut-parleurs de téléphone. La section des commentaires est devenue une communauté d'utilisateurs qui partagent leurs expériences et leur gratitude après avoir utilisé la vidéo pour sauver leurs appareils.

Toutefois, est-ce que tout cela est réellement fonctionnel ? Les tests effectués par iFixit, relayé par The Verge, sur différents téléphones, dont l'iPhone 13 et le Pixel 7 Pro, ont donné des résultats mitigés. iFixit a plongé un iPhone 13 dans de l'eau avec un colorant UV, a diffusé la vidéo, puis l'a laissé sécher toute la nuit. Il a fait de même avec des téléphones de Google et de Nokia.



Si la vidéo a permis d'expulser un peu d'eau des haut-parleurs, ce n'était pas une solution complète.



L'eau colorée, piégée dans d'autres zones, comme le logement de la carte SIM ou le port USB, restait souvent présente. Selon les experts, si ces vidéos peuvent aider à expulser un peu d'eau, elles ne doivent pas être considérées comme une méthode infaillible.



Ce genre de vidéo permet de retrouver un son convenable, mais pas toujours le reste des fonctionnalités de l'iPhone.

Une solution comparable à celle de l'Apple Watch

Sur l'Apple Watch, l'entreprise américaine a intégré une fonction qui utilise le son pour expulser l'eau de la montre, mais cette fonction est plus efficace parce qu'il s'agit d'un objet plus petit avec moins de ports qu'un iPhone.



Reste que les iPhones modernes d'Apple sont étanches à l'eau et à la poussière selon la norme IP68, le chiffre 8 représentant la résistance à l'eau. Cela signifie que l'iPhone 15 peut résister aux éclaboussures, à la pluie et aux plongeons accidentels jusqu'à une profondeur de six mètres pendant 30 minutes. Malgré tout, l'étanchéité de l'iPhone se détériore avec le temps et Apple ne couvre pas les dommages causés par l'eau.



En fin de compte, le meilleur conseil est d'éviter d'exposer votre téléphone à l'eau. Ne prenez pas votre douche avec au quotidien, profitez-en pour faire une pause numérique.