Majin Bu dévoile une vidéo ultra-réaliste de l’iPhone 17 Air

À moins d’un mois de sa présentation officielle, l’iPhone 17 Air refait parler de lui. Le leaker Majin Bu a partagé une vidéo d’une maquette plus vraie que nature, offrant sans doute le meilleur aperçu à ce jour du futur smartphone ultra-fin d’Apple.

Ce à quoi ressemblera l’iPhone 17 Air

Le célèbre leaker Majin Bu vient de publier une toute nouvelle vidéo qui fait déjà beaucoup parler d’elle. On y découvre une maquette plus vraie que nature de l’iPhone 17 Air, un modèle qui sera présenté officiellement dans moins d’un mois. Avec ce rendu physique, il devient presque certain que le design final ressemblera fortement à ce que l’on voit dans ces images.

L’iPhone 17 Air se démarque avant tout par sa finesse impressionnante. Avec seulement 5,5 mm d’épaisseur, il devrait devenir le smartphone le plus fin jamais fabriqué par Apple. Ce choix esthétique et technique donne au téléphone un aspect minimaliste et élégant, mais entraîne aussi quelques compromis notables, notamment sur la batterie.

Les fuites récentes indiquent en effet que la capacité de la batterie serait limitée à environ 2 800 mAh, soit bien moins que sur les modèles standards et Pro. D’après les premiers tests internes, seuls 60 à 70 % des utilisateurs parviendraient à tenir une journée complète sans recharge, contre 80 à 90 % pour les autres iPhone. Apple prévoirait d’ailleurs une coque-batterie optionnelle pour compenser ce manque d’autonomie.

Côté technique, l’iPhone 17 Air adopterait un écran d’environ 6,6 pouces, une seule caméra arrière de 48 MP et embarquerait une version optimisée — mais légèrement bridée — du processeur A19. Le but serait de réduire la consommation énergétique et la chaleur, tout en préservant la finesse du châssis. On parle également d’un poids plume d’environ 145 grammes, ce qui en ferait l’un des iPhone les plus légers depuis plusieurs années.

À moins d’un mois de la keynote d’Apple, cette vidéo renforce l’idée que l’iPhone 17 Air sera avant tout un objet de design et de légèreté, quitte à sacrifier un peu de puissance et surtout d’autonomie. Il ne reste plus qu’à attendre la présentation officielle pour voir si Apple réussira à convaincre que ces choix valent la peine.