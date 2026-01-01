Les stickers sur le plateau de l’iPhone 17 Pro deviennent une véritable tendance

Apple Corée vient de dévoiler une publicité mettant en avant des stickers destinés à décorer le dos de l’iPhone 17 Pro. Une tendance de plus en plus populaire en Corée du Sud, un pays déjà très familier avec ce type de personnalisation.

Les stickers sur le module photo de l’iPhone 17 Pro deviennent une véritable tendance

L’iPhone 17 Pro est le premier iPhone au monde à disposer d’un module photo dans ce format horizontal appelé “plateau” par Apple. Cette nouvelle configuration a donné naissance à une tendance inattendue : la décoration du bloc photo avec des stickers personnalisés.



La surface plane et étendue du plateau photo de l’iPhone 17 Pro offre un espace idéal pour exprimer sa créativité. Contrairement aux modules photo traditionnels avec leurs objectifs disposés en triangle ou en carré, ce nouveau design horizontal se prête particulièrement bien à la personnalisation avec des autocollants de toutes sortes.

Cette mode de la décoration fait surtout fureur en Asie, particulièrement en Corée du Sud, et aux États-Unis. Apple Corée a même créé une publicité officielle mettant en scène des iPhone 17 Pro ornés de stickers colorés, notamment avec des personnages de jeux vidéo comme League of Legends. Cette reconnaissance officielle montre à quel point le phénomène a pris de l’ampleur dans certaines régions du monde.



Comme souvent avec ce type de tendances venues d’Asie et d’Amérique, l’engouement reste plus modéré en Europe. Néanmoins, cela offre une source d’inspiration intéressante pour ceux qui souhaitent se créer un iPhone personnel et unique, reflétant leur personnalité ou leurs passions.



Avant de vous lancer dans la décoration de votre iPhone 17 Pro, quelques précautions s’imposent. Réfléchissez bien au résultat final et assurez-vous d’être satisfait de votre choix esthétique. Pensez également à la revente éventuelle de votre appareil. Un iPhone couvert de stickers pourrait être plus difficile à vendre à un particulier ou sur une plateforme professionnelle de rachat, même si les autocollants peuvent généralement être retirés.