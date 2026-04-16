Apple s’approprie une tendance née sur les réseaux sociaux en Corée du Sud. Avec une nouvelle campagne dédiée à l’iPhone 17 Pro, la marque met en avant la personnalisation du module photo à coups de stickers, transformant une critique de design au départ en véritable argument marketing.

Apple fait sa pub avec des stickers sur l’iPhone 17 Pro : une tendance née en Corée

Il y a quelques mois, on vous parlait d’un phénomène discret en Corée du Sud avec des utilisateurs qui décorent le plateau photo de leur iPhone 17 Pro avec de mini stickers, transformant la barre horizontale controversée en véritable toile de personnalisation. La pratique porte même un nom, le “ponku”, et elle avait explosé sur TikTok et Instagram à la fin de l’année 2025, poussée notamment par une campagne de l’opérateur SK Telecom. Apple observe visiblement tout cela de près.

Preuve que la marque a décidé d’embrasser pleinement cette tendance, un film publicitaire vient d’être mis en ligne sur la chaîne YouTube officielle d’Apple Korea. On y voit plusieurs iPhone 17 Pro couverts d’autocollants colorés, collés directement sur le plateau caméra qui traverse toute la largeur du dos de l’appareil. Les hashtags #PhoneDecor et #iPhoneCustomization accompagnent la vidéo, et le message d’Apple tient en trois mots : “Stick it here.”

Ce n’est pas anodin. Apple, qui contrôle habituellement son image produit avec une précision chirurgicale, valide ici une pratique DIY qui consiste à apposer des autocollants sur un appareil vendu plus de 1 000 euros. Le plateau de l’iPhone 17 Pro, très critiqué lors de son annonce pour son encombrement visuel, aura finalement eu le dernier mot : sa surface plane et étendue est devenue exactement ce que les fans de personnalisation attendaient.



La publicité est accompagnée de deux YouTube Shorts et reste pour l’instant cantonée au marché coréen, où ce type de customisation est culturellement bien ancré. La tendance reste encore discrète en Europe, même si les réseaux sociaux commencent à diffuser des exemples au-delà de l’Asie.



Ce que cette campagne révèle avant tout, c’est la capacité d’Apple à récupérer une tendance organique pour en faire un argument marketing. On l'a également vu sur TikTok avec Little Finder Guy, la petite mascotte Apple qui cartonne depuis l'annonce du MacBook Neo.