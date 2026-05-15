iPhone 18 : le passage au modem C2 maison apporte un avantage insoupçonné

Apple s’apprête à franchir une étape majeure avec la gamme iPhone 18 : l’abandon définitif des modems Qualcomm au profit de ses propres puces cellulaires sur l’ensemble de la lineup (incluant iPhone 18, 18 Pro, iPhone Air 2 et Fold/Ultra). Au-delà des gains attendus en vitesse, efficacité énergétique et intégration, ce changement va démocratiser une fonctionnalité de confidentialité encore peu connue : Limit Precise Location (« Limiter la localisation précise »).

Qu’est-ce que « Limit Precise Location » ?

Introduite avec iOS 26.3, cette option permet de réduire fortement les données de localisation envoyées aux opérateurs mobiles.

Au lieu de transmettre une position précise (jusqu’à l’adresse de rue), les opérateurs ne recevront plus qu’une localisation approximative (niveau quartier ou voisinage). Cela limite considérablement le tracking réalisé via les antennes relais, sans aucun impact sur :

La qualité du signal

L’expérience utilisateur

La précision de la localisation pour les appels d’urgence (112/911)

La localisation partagée avec les applications via les Services de localisation

Disponible aujourd’hui uniquement sur les iPhone à modem Apple

La fonctionnalité est actuellement limitée aux appareils équipés des modems C1 ou C1X :

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 17e

iPad Pro M5 (Wi-Fi + Cellular)

Les iPhone avec modem Qualcomm (comme les iPhone 17 Pro) n’y ont pas accès.

Avec le déploiement du modem C2 sur toute la gamme iPhone 18, cette protection de la vie privée deviendra accessible à tous les utilisateurs de la nouvelle génération.

Comment activer la fonctionnalité ?

Allez dans Réglages > Données cellulaires Appuyez sur Options de données cellulaires Activez Limiter la localisation précise

La fonctionnalité nécessite un opérateur compatible.

Opérateurs supportés (mai 2026)

États-Unis : Boost Mobile

Royaume-Uni : EE, BT, Sky

Allemagne : Telekom

Autriche : A1

Danemark : YouSee

Irlande : Sky

Thaïlande : AIS, True

Et d’autres pays en Europe.

Actuellement, aucun opérateur français (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free Mobile, etc.) n’est officiellement listé comme « pris en charge » par Apple pour la fonctionnalité Limiter la localisation précise.

Cependant, bonne nouvelle :

Puisque la France fait partie de l’Union européenne, vous pouvez activer l’option Limiter le suivi de la position exacte avec n’importe quelle carte SIM française (physique ou eSIM).

La liste complète et à jour est disponible sur le site d’Apple.

Le modem C2 : plus performant et complet

Le futur modem C2 devrait combler les lacunes des premières versions C1/C1X en apportant notamment :

Support mmWave 5G (USA seulement)

Meilleures vitesses et agrégation de porteuses

Efficacité énergétique améliorée

Compatibilité satellite 5G avancée (selon les rumeurs)

Pourquoi c’est important d’avoir cette nouveauté ?

Ce passage aux modems maison renforce l’indépendance technologique d’Apple tout en offrant aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données les plus sensibles : leur position en temps réel. Avec la généralisation du modem C2 sur l’iPhone 18, des millions d’utilisateurs pourront enfin limiter le partage précis de leur localisation avec les opérateurs.

Cette évolution discrète pourrait bien devenir l’un des arguments les plus appréciés de la gamme iPhone 18 à l’automne 2026. Normalement, Apple va lancer les iPhone 18 Pro et l’iPhone Ultra pliable en septembre puis les modèles plus basiques en mars 2027.