iPhone Ultra : les premières coques confirment son design ultra-fin

Des images de coques pour l’iPhone Ultra (le premier iPhone pliable d’Apple) viennent de fuiter, et le produit semble encore un peu plus concret. Celui qu'on appelait souvent iPhone Fold jusqu'au début de l'année est une sorte d'iPhone mini dépliable en iPad mini, mais avec un format inédit. Une nouvelle exclusivité iSoft.

Un design qui ne copie pas les Galaxy Z Fold

Contrairement aux pliables actuels qui s’ouvrent en hauteur (format livre vertical), Apple opterait pour un format plus largeune fois déplié, proche d’un iPad mini. Cela donnerait un aspect ratio très différent de la concurrence, presque un hybride entre smartphone et tablette. C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de films, séries et jeux vidéo.



D’après les dernières fuites concordantes, voici la fiche technique de l'iPhone Ultra :

Écrans : 5,5 pouces à l’extérieur + 7,8 pouces à l’intérieur (OLED)

Épaisseur : environ 9,5 mm plié et seulement 4,5 mm déplié (plus fin que l’iPhone Air)

Batterie : 5800 mAh, la plus grande jamais vue sur un iPhone

Caméras : Double capteur arrière (48 MP principal + 48 MP ultra grand-angle), pas de téléobjectif

Authentification : Touch ID dans le bouton latéral (pas de Face ID)

Caméra avant : Un objectif sur l’écran externe + une caméra sous l’écran sur l’écran interne

Puce : A20 Pro + 12 Go de RAM + puce C2 pour l’efficacité énergétique

Connectivité : 5G + Satellite

Pli : Profondeur estimée à environ 0,5 mm (très très discret)

Des coques en avance de phase

Mais le sujet du jour, ce sont les coques de protection qu'on a dénichées sur iFunSmart. Ces dernières montrent un module photo arrière relativement discret, un design très fin et le support MagSafe clairement visible. Si les accessoiristes sont déjà prêts, c'est que l'iPhone Ultra est figé par les équipes d'Apple, à moins que ce soit un pari. En tout cas, la rumeur veut que le premier pliable à la pomme soit en cours de production, après plusieurs retards dus à la complexité du produit.

Notre avis iPhoneSoft

Si ces informations sont exactes, Apple ne cherche pas à copier Samsung ou Huawei (même si le Pura X Max reprend un format proche), mais à proposer une vision différente : un appareil plus proche d’une tablette compacte une fois ouvert. L’accent mis sur la finesse, l'autonomie et le Touch ID montre une volonté de prioriser l’expérience utilisateur et la praticité.



Le principal défi reste le prix (probablement entre 2000 et 2500 €) et la durabilité du mécanisme de charnière qui s'annonce presque invisible à l'oeil. Sur le papier, l’iPhone Ultra a tout pour devenir un produit majeur et différenciant. Qu’en pensez-vous ?