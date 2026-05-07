Apple retarde l'iPhone 18 pour maximiser les ventes d'iPhone 17

Apple aurait volontairement retardé le prochain modèle standard pour maximiser ses ventes et réduire ses coûts. Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital, le retard du futur iPhone 18 ne serait pas une contrainte technique, mais une stratégie délibérée de la part d’Apple.

Une stratégie commerciale bien calculée

Dans une série de publications sur Weibo, le leaker affirme qu’Apple a choisi de décaler le lancement du modèle standard pour prolonger le cycle de vie commercial de l’iPhone 17, tout en réduisant les coûts de production et en renforçant sa position face à la concurrence Android.



En repoussant l’iPhone 18 au printemps 2027, Apple pourrait :

Laisser plus de temps à l’iPhone 17 (en promotion) pour dominer le segment milieu/haut de gamme.

Profiter pleinement de l’événement commercial chinois Double 11 (Singles’ Day) avec des stocks importants d’iPhone 17.

(Singles’ Day) avec des stocks importants d’iPhone 17. Absorber plus facilement les futures baisses de spécifications sur l’iPhone 18, en arrivant 18 mois après son prédécesseur.

Fixed Focus Digital qualifie cette approche de « mécanisme d’ajustement de marché remarquablement intelligent ».

Des rétrogradations confirmées

Ces informations viennent compléter les précédentes fuites du même leaker :

Baisse de qualité de l’écran (abandon du ProMotion ou réduction de la luminosité maximale).

Rétrogradation de la puce (passage probable d’un A19 5 cœurs GPU à 4 cœurs, comme sur l’iPhone 17e).

Apple pourrait même modifier le nom commercial de la puce pour masquer l’ampleur de la rétrogradation. Un premier iPhone Neo ?

Le leaker insiste : « La baisse de spécifications de l’iPhone 18 standard est désormais confirmée. Cette décision est finale. » Pourtant, nous n'y croyons pas vraiment. Comment justifier un tel retour arrière ?

Un lancement scindé inédit chez Apple

Rappelons qu’Apple devrait adopter une nouvelle stratégie de lancement à partir de cette année :

Cette séparation entre modèles Pro et standards semble de plus en plus concrète.



Cette stratégie est à la fois astucieuse et risquée. Astucieuse car elle permet de maximiser les ventes de l’iPhone 17 tout en contrôlant les coûts sur le modèle suivant. Risquée car elle pourrait brouiller le positionnement de l’iPhone 18 et frustrer les consommateurs qui attendent une vraie évolution.



Apple semble vouloir protéger ses marges sur les modèles haut de gamme tout en maintenant un prix accessible sur l’entrée/milieu de gamme. Reste à voir si les utilisateurs accepteront un iPhone 18 encore plus proche de l’iPhone 18e.



Et vous, que pensez-vous de cette stratégie de retard volontaire ?