iPhone 18 Pro : vers un prix de départ agressif malgré la crise de RAM

Apple joue la carte de l’accessibilité. Alors que la pénurie mondiale de puces mémoire (DRAM) pousse de nombreux fabricants Android à augmenter leurs prix selon IDC, la firme à la pomme pourrait bien tirer son épingle du jeu. C'est en effet le pari de l’analyste Jeff Pu de GF Securities, en tout cas pour les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Des prix stables (ou presque) pour les modèles Pro de 2026

Jeff Pu prévoit que les prix de lancement des iPhone 18 Pro resteraient inchangés ou très légèrement supérieurs à ceux des iPhone 17 Pro actuels (prix US) :

iPhone 18 Pro : à partir de 1 099 $ (256 Go)

iPhone 18 Pro Max : à partir de 1 199 $ (256 Go)

Apple pourrait compenser la hausse des coûts de mémoire en augmentant légèrement les tarifs des versions haut de gamme (512 Go, 1 To et plus), tout en maintenant les prix d’entrée attractifs pour capter un maximum de clients.

Pourquoi Apple peut se le permettre ?

Apple a reconnu lors de ses résultats trimestriels du T2 (mars-juin 2026) des coûts mémoire « significativement plus élevés ». Pourtant, grâce à son énorme volume d’achat et à ses négociations trimestrielles avec les fournisseurs (Samsung, SK Hynix), la firme de Cupertino bénéficie d’un levier bien supérieur à celui de la concurrence Android.



L’analyste estime par ailleurs qu’Apple compensera ces hausses en réduisant les coûts d’autres composants : écrans et appareils photo notamment. Les iPhone 18 Pro devraient conserver 12 Go de RAM, identiques aux modèles 17 Pro.

Ce que promettent les iPhone 18 Pro

Les rumeurs les plus fiables annoncent un véritable bond en avant :

Dynamic Island réduite (jusqu’à 25-35 % plus petit) grâce à des composants Face ID placés sous l’écran

Puce A20 Pro gravée en 2 nm chez TSMC (gain massif en performance et efficacité énergétique)

Ouverture variable sur au moins le capteur principal 48 Mpx (première chez Apple, style DSLR)

Bouton Camera Control simplifié

5G par satellite pour les appels d’urgence

Nouvelle couleur rouge exclusive Dark Cherry

Batterie plus grande grâce à un châssis potentiellement plus épais

Ces nouveautés devraient arriver en septembre 2026 pour les modèles Pro, tandis que les iPhone 18 et iPhone 18e standard sont attendus en mars 2027. L'iPhone Ultra, le premier pliable, sortirait en septembre, mais l'iPhone Air 2 n'est pas encore certain.

Une bonne nouvelle pour les acheteurs ?

Dans un marché où la concurrence augmente ses tarifs à cause de la crise DRAM, Apple pourrait gagner des parts de marché en maintenant des prix d’appel compétitifs sur ses modèles phares. Une stratégie maline qui permettrait de protéger ses marges tout en restant attractif face aux Galaxy S26, Pixel 11 et Xiaomi.



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