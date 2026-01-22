Ubisoft est définitivement en crise !

Ubisoft vient d’annoncer une restructuration massive de son organisation accompagnée de l’annulation de six jeux en développement, dont le très attendu remake de Prince of Persia: The Sands of Time. Cette décision marque la fin tragique d’un projet annoncé en 2020 et qui aura connu tous les malheurs possibles avant son annulation définitive.

La plus grande crise de son histoire : Ubisoft annule encore 6 jeux et ferme 2 studios

Le PDG Yves Guillemot a révélé hier, 21 janvier 2026, un plan de transformation radical qui voit Ubisoft se réorganiser (encore une fois) en cinq “maisons créatives” distinctes se concentrant chacune sur des franchises spécifiques. Cette restructuration s’accompagne de l’annulation de six projets jugés ne répondant pas aux “nouveaux critères de qualité renforcée et de priorisation plus sélective du portefeuille”. Parmi ces six jeux, seul le remake de Prince of Persia: The Sands of Time a été nommé publiquement, les cinq autres restant des titres non annoncés comprenant trois nouvelles licences et un jeu mobile.



L’histoire chaotique du remake de Prince of Persia illustre parfaitement les difficultés d’Ubisoft ces dernières années. Annoncé en septembre 2020 avec une sortie prévue pour 2021, le projet a immédiatement suscité une réaction négative du public face à des visuels jugés médiocres. Ubisoft a d’abord repoussé la sortie à mars 2021, puis à une date indéterminée en février 2021, avant d’évoquer 2022 en juin de la même année. En mai 2023, l’éditeur admettait que le remake était encore au stade de conception, avant de promettre une sortie en 2026 lors de l’annonce de juin 2024.

Entre temps, le développement avait été transféré d’Ubisoft Pune et Mumbai vers Ubisoft Montréal en 2022, le studio original de The Sands of Time sorti en 2003. L’équipe avait même recommencé le développement depuis zéro en 2023, espérant redresser la barre après les critiques initiales. Malgré ces efforts et l’engagement de faire revenir Yuri Lowenthal, la voix originale du Prince, le projet n’a jamais réussi à convaincre.



Cette annulation intervient dans un contexte désastreux pour la franchise Prince of Persia chez Ubisoft. L’éditeur avait déjà dissous l’équipe derrière Prince of Persia: The Lost Crown en 2024, malgré les critiques élogieuses reçues par ce titre sorti en 2023. Cette incapacité à gérer l’héritage de la licence suggère qu’Ubisoft ne sait tout simplement plus quoi faire de Prince of Persia, coincé entre le succès critique et l’échec commercial.

La restructuration ne se limite pas aux annulations de jeux. Ubisoft a également confirmé la fermeture complète de deux studios : Ubisoft Halifax au Canada et Ubisoft Stockholm en Suède. D’autres studios subiront des réductions d’effectifs dans le cadre d’un programme d’économies massif visant à réduire les coûts fixes de 200 millions d’euros supplémentaires sur les deux prochaines années, s’ajoutant aux 300 millions déjà économisés depuis 2022.



Sept autres projets ont été retardés, dont un titre non annoncé initialement prévu pour l’exercice fiscal se terminant en mars 2026. Les spéculations vont bon train sur un éventuel remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag, qui pourrait correspondre à cette description. Ubisoft justifie ces reports par la nécessité de “garantir que les critères de qualité améliorés soient pleinement respectés et de maximiser la création de valeur à long terme”.



L’éditeur français impose également un retour obligatoire au bureau cinq jours par semaine pour tous les employés restants, une décision controversée qui provoque des frictions internes dans des équipes déjà déstabilisées par les coupes budgétaires et les annulations de projets. Cette politique de “rightsizing” traduit par “ajustement de la taille” masque mal une stratégie de repli sur les franchises les plus rentables.



Ubisoft semble effectivement se replier sur ses licences phares comme Assassin’s Creed et Far Cry, abandonnant les paris plus risqués comme Prince of Persia. Les cinq “maisons créatives” se répartiront les franchises existantes, dont une dédiée aux “mondes fantastiques immersifs et titres narratifs” incluant Prince of Persia, Anno, Rayman et Beyond Good & Evil. Reste à savoir si cette mention signifie un quelconque avenir pour le Prince, ou s’il ne s’agit que de communication d’entreprise pour adoucir l’annonce de l’annulation.