Nintendo, PlayStation et Xbox s'unissent pour protéger les joueurs en ligne

Les trois géants du jeu vidéo renforcent leur collaboration historique en matière de sécurité. Ensemble, ils dévoilent de nouveaux principes communs visant à créer un environnement de jeu plus sûr pour tous, particulièrement pour les plus jeunes.

Une fois de plus, Nintendo, Sony et Microsoft s’unissent pour protéger les joueurs en ligne

Nintendo, Sony Interactive Entertainment et Microsoft poursuivent leur partenariat sans précédent pour améliorer la sécurité sur leurs plateformes respectives. Cette alliance, rare dans l’industrie, repose sur une conviction partagée : le jeu vidéo doit être accessible à tous dans un cadre sécurisé et bienveillant. Les trois entreprises combinent technologies de pointe, recherches approfondies et modération humaine pour atteindre cet objectif.



Cette collaboration repose sur trois piliers fondamentaux. Le premier, la prévention, met l’accent sur l’autonomisation des joueurs et des parents grâce à des outils de contrôle personnalisables et facilement compréhensibles. Les entreprises s’engagent à rendre ces fonctionnalités visibles et accessibles via leurs plateformes, sites web et même en magasin.

Le deuxième pilier concerne le partenariat. Les trois géants travaillent avec des organisations comme le Family Online Safety Institute, des agences de notation comme l’ESRB et le PEGI, ainsi qu’avec les forces de l’ordre. Ils participent également à des initiatives comme la Tech Coalition et son programme Lantern, dédiés à la protection des enfants en ligne.



Enfin, le principe de responsabilité engage chaque entreprise à faire respecter ses codes de conduite. Les systèmes de signalement sont simplifiés, et des sanctions progressives sont appliquées aux contrevenants, pouvant aller jusqu’à l’interdiction définitive des services.



Cette alliance tripartite illustre une volonté de l’industrie de dépasser la simple concurrence commerciale pour privilégier le bien-être des communautés de joueurs. En travaillant ensemble, Nintendo, Sony et Microsoft démontrent qu’un écosystème vidéoludique plus sûr bénéficie à tous.​​ On aimerait que les réseaux sociaux en fassent de même, surtout pour les plus jeunes.



