Electronic Arts s’impose en 2025 comme l’éditeur numéro un en nombre de téléchargements sur PC et console, selon le rapport State of Gaming 2026 de Sensor Tower. Porté par le succès de ses licences phares, le groupe américain devance Microsoft, Take-Two, Ubisoft, Sony…

Electronic Arts domine les téléchargements de jeux vidéo en 2025

À quelques mois de finaliser son rachat à 55 milliards de dollars pour passer en société privée, Electronic Arts s’impose comme l’éditeur numéro un du jeu vidéo en termes de téléchargements en 2025. C’est ce que révèle le rapport annuel State of Gaming 2026 publié par Sensor Tower le 25 février dernier.



Selon ce rapport, EA a dépassé les 200 millions d’unités téléchargées sur PC et console au cours de l’année écoulée, devançant ainsi tous ses concurrents. Microsoft arrive en deuxième position, suivi de Take-Two Entertainment, Ubisoft et Sony Interactive Entertainment.



L’éditeur américain a également signé les trois jeux AAA les plus vendus de l’année : Battlefield 6, EA Sports FC 25 et EA Sports FC 26. La performance de Battlefield 6 est particulièrement remarquable dans un marché des jeux de tir extrêmement concurrentiel, où des titres comme Call of Duty, Fortnite ou encore Arc Raiders se disputent les joueurs.

Malgré tout, les téléchargements dans la catégorie des shooters n’ont pas progressé dans l’ensemble, ce qui suggère que les nouveaux jeux captent davantage les joueurs existants qu’ils n’élargissent le marché. Le rapport en conclut que fidéliser et monétiser les joueurs actuels sera désormais plus déterminant que jamais.



Sur console, Fortnite conserve la plus grande base de joueurs actifs, avec environ 20 millions d’utilisateurs mensuels sur PlayStation et 15 millions sur Xbox. Counter-Strike 2 suit de près, bien qu’il soit exclusivement disponible sur Steam.



Le rapport met aussi en lumière une année record pour le jeu sur PC en termes d’unités vendues. Surprise notable, deux jeux indépendants, R.E.P.O. et PEAK, se sont hissés parmi les meilleures ventes PC/console de 2025, surpassant certains titres AAA en termes d’audience et de chiffres.

Télécharger le jeu gratuit EA Connect