Black Friday 2025 : promotion PS5 à 349 € et PS5 Pro à 699 €

Black Friday : toutes les PS5 enfin en promotion

Le Black Friday commence aujourd’hui et pour la première fois depuis sa sortie, toutes les PlayStation 5 bénéficient de réductions importantes. Sur une génération où les prix n’ont cessé d’augmenter depuis le lancement de la console, ces promotions sont une véritable bouffée d’air pour les joueurs qui attendaient une occasion de se procurer la console à un prix plus abordable.

La PS5 Slim édition numérique est proposée à 350 €, offrant ainsi une réduction de 100 € par rapport à son prix habituel. La PS5 Slim avec lecteur de disque est quant à elle à 450 €, soit une baisse de 50 €. Pour les amateurs de performances et de graphismes améliorés, la PS5 Pro est en promotion à 700 €, grâce à une réduction de 100 €. Ces offres, limitées dans le temps et sous réserve des stocks, représentent une opportunité à ne pas manquer.

Mais ce Black Friday ne se limite pas aux consoles. PlayStation a, comme chaque année, annoncé son propre événement Black Friday. Cela signifie que les joueurs peuvent également profiter de promotions sur les accessoires, les abonnements PlayStation Plus et surtout les jeux vidéo. Que ce soit pour compléter sa collection ou pour découvrir les dernières nouveautés, il y a de quoi satisfaire tous les profils de joueurs.

Avec ces promotions, c’est le moment idéal pour ceux qui hésitaient encore à franchir le pas. Que vous souhaitiez une console d’entrée de gamme comme la PS5 Slim numérique, une version plus classique avec lecteur de disque, ou la PS5 Pro pour une expérience ultime, le Black Friday 2025 offre enfin une vraie opportunité de faire des économies. Mais attention, ces réductions ne dureront que quelques jours et les stocks sont limités : mieux vaut se décider rapidement pour ne pas passer à côté.

