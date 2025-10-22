Sony lance une nouvelle version de PS5 Pro avec des améliorations techniques discrètes

Une nouvelle fois, Sony apporte des modifications à sa console actuelle. Cette fois, c’est la PS5 Pro qui bénéficie de quelques ajustements internes. Toutefois, ces changements n’ont aucun impact pour les joueurs, ni sur l’interface, ni sur les performances en jeu.

Sony lance un nouveau modèle de PS5 Pro

Sony vient de mettre sur le marché un nouveau modèle révisé de la PS5 Pro, désigné sous le numéro CFI-7121, succédant au modèle initial CFI-7019 lancé plus tôt en 2025. Sans être une “PS5 Pro 2”, cette révision introduit plusieurs ajustements internes destinés à optimiser la fiabilité, le refroidissement et la consommation électrique, tout en maintenant les performances de la console d’origine.

La première différence notable concerne le système de refroidissement. Sony a allégé la structure interne du dissipateur thermique et remplacé certaines pièces métalliques par du plastique plus léger, sans compromettre la dissipation de chaleur. Le ventilateur a également été revu, entraînant une réduction du bruit d’environ 2 décibels par rapport au précédent modèle, selon les premiers tests. Ces ajustements permettent une meilleure stabilité thermique et un fonctionnement globalement plus silencieux lors des sessions intensives.

Le bloc d’alimentation fait aussi partie des composants modifiés. Il est désormais légèrement plus compact et plus efficace, contribuant à une baisse de la consommation énergétique estimée entre 3 et 4 % en jeu. Ces changements participent également à une diminution du poids total de la console, d’environ 80 à 100 grammes, ce qui confirme la volonté de Sony d’optimiser la production et la logistique sans impacter la qualité perçue.

Du côté de la manette DualSense, la firme nippone introduit une version révisée en parallèle de cette PS5 Pro 7121. Ce nouveau modèle, souvent surnommé “DualSense V3”, se distingue par quelques ajustements internes : un connecteur de batterie redessiné, des moteurs de vibration issus de nouveaux fournisseurs et la suppression du micro additionnel situé à l’arrière. Contrairement à certaines rumeurs, la manette ne dispose pas d’une batterie amovible, mais conserve la même autonomie que les précédentes versions.

Sur le plan des performances, rien ne change pour les joueurs. Cette PS5 Pro 7121 offre les mêmes capacités graphiques et la même puissance de calcul que le modèle initial. Les jeux optimisés pour la PS5 Pro (avec ray tracing amélioré, 4K dynamique et meilleures performances IA) tournent de manière identique. Les différences sont internes et subtiles.

En réalité, cette révision s’inscrit dans la stratégie habituelle de Sony, qui affine régulièrement ses consoles au fil du temps. Comme pour les précédentes générations de PlayStation, il s’agit ici de rationaliser la fabrication, de réduire certains coûts internes et d’améliorer la fiabilité du matériel. L’objectif est clair : rendre la PS5 Pro plus stable, plus silencieuse et plus économe, sans perturber le marché ou diviser les joueurs.

Pour l’instant, Sony n’a pas officiellement communiqué sur cette mise à jour. Mais les premiers exemplaires repérés dans les chaînes de distribution confirment que la transition entre les modèles 7019 et 7121 est déjà en cours. Aucune différence de prix n’a été constatée : la nouvelle version remplace simplement l’ancienne dans les stocks, assurant une continuité totale dans la gamme PS5 Pro.