Matter 1.4.1 : des améliorations subtiles pour simplifier la configuration domotique

La norme domotique Matter franchit une nouvelle étape avec la sortie de sa version 1.4.1, première mise à jour mineure annoncée par la Connectivity Standards Alliance (CSA). Plutôt que d'intégrer de nouveaux types d'appareils comme les caméras de sécurité, cette version se concentre sur la simplification du processus d'installation - l'un des piliers fondamentaux de la promesse Matter.

Une configuration plus fluide pour votre maison connectée

La mise à jour 1.4.1 introduit trois améliorations notables visant à rendre l'expérience utilisateur plus intuitive. La première, et sans doute la plus pratique, concerne les codes QR multi-appareils. Désormais, lorsque vous achetez un pack contenant plusieurs accessoires connectés (comme un lot d'ampoules intelligentes ou de prises), un seul code QR pourra configurer l'ensemble des appareils simultanément. Fini le temps où il fallait scanner chaque code individuellement et attendre la fin du processus avant de passer au suivant !

La seconde nouveauté permet d'associer vos appareils par simple contact NFC (tap-to-pair). Cette fonctionnalité, déjà présente dans l'écosystème HomeKit d'Apple et chez certains fabricants comme Nanoleaf, devient désormais une option standard pour Matter. Il suffira d'approcher votre smartphone d'un appareil compatible pour lancer la configuration - particulièrement pratique pour les appareils dont le code QR est difficile d'accès une fois installés, comme les ampoules placées dans des luminaires.

Enfin, le "Enhanced Setup Flow" (ESF) permet d'accepter les conditions d'utilisation du fabricant directement depuis l'application domotique principale (Apple Home, Google Home, Alexa...) sans être redirigé vers l'application du fabricant. Cette fonctionnalité, particulièrement utile pour répondre aux exigences du RGPD européen, pourrait à terme réduire la dépendance aux applications tierces.

Patience et perspectives d'avenir

Ne vous attendez pas à voir ces améliorations dans vos appareils dès demain. Comme toujours avec Matter, il faudra plusieurs mois avant que les fabricants n'intègrent ces nouveautés dans leurs produits. La puce NFC, en particulier, nécessitera probablement l'arrivée de nouveaux modèles sur le marché, les appareils existants n'étant généralement pas équipés de cette technologie.

Pour Apple, qui utilise encore une version relativement ancienne du standard dans son application Maison, l'intégration de ces nouveautés pourrait prendre encore plus de temps. Ironiquement, certaines fonctionnalités comme le NFC sont déjà présentes dans HomeKit, le prédécesseur de Matter chez Apple.

Enfin, il faudra probablement attendre fin 2025 pour voir la prise en charge des caméras de sécurité, des enceintes intelligentes et d'autres types d'appareils majeurs dans Matter.



Source