HomeKit : Apple impose la nouvelle architecture avec iOS 19

Apple s’apprête à tourner une page importante de son écosystème domotique. Avec l’arrivée d’iOS 19 à l’automne 2025, l’ancienne architecture de l’application Maison ne sera plus prise en charge, obligeant tous les utilisateurs à adopter la nouvelle version introduite avec iOS 16.2.

Tout le monde sur la nouvelle architecture HomeKit

La mise à jour iOS 19, prévue pour l’automne 2025, mettra fin à la prise en charge de l’ancienne architecture de l’application Maison d'Apple. Cette décision obligera les utilisateurs à adopter la nouvelle version du système HomeKit introduite initialement avec iOS 16.2. Bien que cette mise à jour ait été facultative jusqu’à présent, elle deviendra bientôt obligatoire pour garantir le bon fonctionnement des accessoires domotiques.

Contexte : une transition amorcée depuis iOS 16.2

En décembre 2022, Apple avait lancé une refonte majeure de l’infrastructure HomeKit avec iOS 16.2, visant à améliorer la fiabilité et l’efficacité des accessoires connectés. Cependant, des problèmes techniques avaient conduit à un retrait temporaire de cette mise à jour, qui fut réintroduite avec iOS 16.4. Depuis lors, la nouvelle architecture a prouvé sa stabilité, mais son adoption restait optionnelle.

Avec l’arrivée d’iOS 19, Apple met fin à cette période de transition. Selon un document de support officiel, “la prise en charge de l’ancienne version d’Apple Home prendra fin à l’automne 2025. Mettez à jour dès maintenant pour éviter toute interruption avec vos accessoires et automatisations.”

Pourquoi cette mise à jour est-elle cruciale ?

Outre l’amélioration de la fiabilité, la nouvelle architecture HomeKit offre des fonctionnalités exclusives, telles que :

L’accès invité

La prise en charge des aspirateurs robots

L’historique des activités

Ces fonctionnalités ne sont disponibles que pour les utilisateurs ayant effectué la mise à jour. De plus, avec le lancement prévu de nouveaux produits Home et du système homeOS, Apple semble vouloir unifier et moderniser son écosystème domotique. Sans oublier qu'Apple prépare, elle aussi, de nouveaux appareils liés à HomeKit comme un HomePad.

Comment effectuer la mise à jour de l’application Maison ?

Pour mettre à jour vers la nouvelle version de HomeKit, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Maison sur votre iPhone, iPad ou Mac. Appuyez ou cliquez sur le bouton “Plus” (icône à trois points). Sélectionnez “Réglages de la maison”. Choisissez “Mise à jour logicielle”. Appuyez ou cliquez sur “Mettre à jour maintenant” et suivez les instructions.

Une fois la mise à jour terminée, un message indiquera : “Cette maison et tous les accessoires sont à jour.”