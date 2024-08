Le code de tvOS 17.4 fait référence à homeOS

En juin 2021, Apple publiait deux offres d'emploi mentionnant un système inconnu : homeOS. Après l'avoir supprimé de sa fiche de poste, la firme n'a plus jamais donné signe de homeOS, avant ce jour. En effet, la première bêta de tvOS 17.4 fait renaître le nom homeOS, qui vise probablement un nouvel appareil de domotique.

Seulement un renomage ?

C'est notre confrère MacRumors qui a trouvé le nom de homeOS dans la première version bêta de tvOS 17.4. Mais cela pourrait très bien être qu'un simple renommage à venir. Explications.



Le HomePod d'Apple, lancé en 2018, fonctionnait au départ avec une version modifiée d'iOS 11. Rapidement, Apple s'est basé sur la plateforme tvOS pour le HomePod à partir de la version 13.4, certainement dans le but d'alléger le code et de centraliser les fonctionnalités liés à la maison connectée entre l'enceinte et l'Apple TV. Pour aller encore plus, Apple pourrait éventuellement combiner les logiciels tvOS et HomePod OS à l'avenir, en les rebaptisant homeOS.

Un nouvel HomePod avec écran

Selon Mark Gurman de Bloomberg, qui nous en parle depuis des années, Apple travaille activement sur un nouvel écran domestique intelligent qui concurrencerait l'Echo Show d'Amazon, le Portal de Meta et le Nest Hub de Google. Ce serait une sorte de HomePod surplombé d'un iPad, idéal pour passer des appels FaceTime, ou alors inclure une partie de la sonorisation du HomePod dans un produit qui pourrait être posé sur une table ou accroché au mur. Les rumeurs suggèrent le nom de HomePod Max ou de HomePod TV.



Très récemment, notre confrère américain a également parlé d'une version de nouvelle génération du HomePod avec un écran en haut de l'appareil, avec une sortie dans l'année.



Dans tous les cas, la nouveauté pourrait être propulsée par homeOS.



Aux rumeurs viennent donc s'ajouter les preuves. En plus du nom "home OS", le code de la bêta de tvOS 17.4 fait également référence à SharePlay pour le HomePod, laissant entendre qu'Apple travaille sur un HomePod avec écran. La mise à jour ajoute un code QR à l'app Apple Music sur le téléviseur, qui peut être scanné par d'autres personnes pour démarrer une session SharePlay directement sur l'appareil.



tvOS 17.4 devrait être publié en mars, en même temps qu'iOS 17.4, notamment pour se conformer à la DMA en Europe (sideloading, paiements, etc). Dans le même temps, Apple pourrait organiser un keynote pour renouveler ses iPad Pro et iPad Air, mais aussi donner un coup de booster à sa gamme de produit pour la maison avec une présentation de homeOS...