iOS 17 : AirPlay et SharePlay vont recevoir une "mise à niveau"

À seulement quelques jours de l'Apple Event qui inaugurera la WWDC 2023, les informations autour d'iOS 17 se succèdent grâce à un récent rapport de Mark Gurman pour le média Bloomberg. Selon une source du journaliste, iOS 17 va apporter plusieurs améliorations à deux fonctionnalités très appréciées dans l'écosystème : AirPlay et SharePlay.

Une belle amélioration à venir

Avec iOS 17 et iPadOS 17 qui seront disponibles à la rentrée, les utilisateurs sur iPhone et iPad peuvent s'attendre à de grandes évolutions du côté de deux fonctionnalités star : AirPlay et SharePlay. D'après les récentes informations obtenues, Apple aurait la volonté avec ses futures mises à jour d'étendre l’accessibilité de l'AirPlay à de nouveaux endroits. L'idée autour d'AirPlay serait de l'imposer dans des lieux très fréquentés : les hôtels, les magasins, les gares, les aéroports...

Apple aurait tenu des discussions avec des hôtels et d'autres endroits qui offrent des téléviseurs et des haut-parleurs, dans le but de faciliter la vidéo et l'audio par les utilisateurs sur des appareils qu'ils ne possèdent pas.

Ce que veut Apple, c'est démocratiser l'utilisation de la connectivité AirPlay avec des appareils que vous pouvez trouver dans des lieux publics, autrement dit des appareils qui ne vous appartiennent pas, mais qui peuvent diffuser une image vidéo et de la musique. Google a déjà noué de multiples partenariats avec de nombreux établissements partout dans le monde pour faire bénéficier d'une expérience similaire aux utilisateurs sous Android.



Du côté de SharePlay, le rapport de Mark Gurman explique que des améliorations vont arriver. Cette fonctionnalité qui a vu le jour avec iOS 15.1 n'a pas reçu d’évolutions avec iOS 16, Apple s'en occupera avec iOS 17 qui sortira en septembre 2023.

Pour rappel, cette fonctionnalité permet de regarder une série, un film ou écouter de la musique avec une personne qui détient un appareil Apple compatible et qui n'est pas à proximité de vous.



Malheureusement, les informations obtenues n'indiquent pas les améliorations que prépare Apple à propos de SharePlay. La fonctionnalité est déjà bien performante et efficace, on se demande bien ce qu'Apple pourrait apporter de plus... Mais laissons la pomme nous impressionner !



La mise à jour iOS 17 sera présentée à l'Apple Event du 5 juin, ce grand rendez-vous signera l'ouverture de la WWDC 2023 où pendant plusieurs jours les développeurs pourront participer à des ateliers et communiqué avec des ingénieurs, développeurs et concepteurs qui travaillent pour Apple. Parmi les autres nouveautés d'iOS 17 dévoilé ce soir, on retrouve également un nouvel écran de verrouillage qui va complètement se métamorphoser dès que vous adopterez une orientation horizontale avec votre iPhone. On vous en dit plus sur notre article dédié.