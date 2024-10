Les plaignants du clavier papillon des MacBook vont recevoir des dédommagements financiers

Souvenez-vous, il y a quelques années, Apple faisait face à des recours collectifs d'utilisateurs insatisfaits du clavier papillon des MacBook. Après des années de lutte en justice, les clients mécontents de la qualité du clavier de leur MacBook vont enfin être dédommagés financièrement, les paiements vont bientôt avoir lieu selon un récent rapport de MacRumors.

Apple s'excuse et dédommage

En 2022, Apple a consenti à un règlement de 50 millions de dollars pour dédommager les clients insatisfaits des claviers papillon de leurs MacBook. Les fonds issus de ce règlement seront distribués aux clients qui ont rejoint le recours collectif. Cette affaire qui a fait beaucoup de bruit dans les médias américains et européens a évolué en plusieurs étapes après qu'Apple a accepté le paiement :

Décembre 2022 : les mails ont été envoyés aux propriétaires de MacBook éligibles à un paiement, les informant de leur droit à une compensation.

: les mails ont été envoyés aux propriétaires de MacBook éligibles à un paiement, les informant de leur droit à une compensation. 6 mars 2023 : date limite pour la soumission des réclamations, permettant aux utilisateurs de formaliser leur demande de dédommagement.

: date limite pour la soumission des réclamations, permettant aux utilisateurs de formaliser leur demande de dédommagement. 25 mai 2023 : date de l'approbation finale du règlement par le tribunal, validant l'accord entre Apple et les plaignants.

: date de l'approbation finale du règlement par le tribunal, validant l'accord entre Apple et les plaignants. 27 juin 2024 : le tribunal a émis l'ordonnance de paiement, mettant en place le processus de distribution des fonds.

: le tribunal a émis l'ordonnance de paiement, mettant en place le processus de distribution des fonds. Août 2024 : les paiements pour les réclamations acceptées devraient être envoyés, apportant ainsi une résolution concrète pour les plaignants.

Des compensations qui n'atteignent pas des sommes élevées

Les compensations prévues dans le cadre de ce règlement varient en fonction de l'étendue des réparations effectuées par les utilisateurs :

Jusqu'à 395 $ pour les propriétaires ayant fait remplacer leur boîtier de dessus au moins deux fois.

pour les propriétaires ayant fait remplacer leur boîtier de dessus au moins deux fois. Jusqu'à 125 $ pour ceux ayant fait réparer leur boîtier de dessus.

pour ceux ayant fait réparer leur boîtier de dessus. Jusqu'à 50 $ pour ceux ayant fait remplacer des touches.

Les claviers papillon ont été utilisés dans les MacBook entre 2015 et 2019, les problèmes fréquemment rencontrés par les utilisateurs comprenaient principalement la répétition des touches et les touches qui restaient appuyées, rendant la frappe difficile et frustrante. Ces dysfonctionnements ont entraîné de nombreuses plaintes et un sentiment de mécontentement généralisé parmi les clients Apple.

Actions d'Apple

En réponse aux problèmes persistants qui monopolisaient le service technique par téléphone, Apple a lancé un programme de réparation en juin 2018. Ce programme couvrait les modèles de MacBook, MacBook Air et MacBook Pro fabriqués à partir de 2015 et offrait des réparations gratuites pour les claviers défectueux pendant quatre ans après l'achat. Cependant, ce programme n'a pas suffi à apaiser toutes les frustrations.



Depuis la fin de 2019, Apple a adopté un mécanisme de touche à ciseaux, ce qui a permis de bénéficier d'un clavier plus fiable et plus performant.