La transition vers Apple Silicon sur Mac fête ses cinq ans

Il y a cinq ans, Apple a annoncé ses puces Apple Silicon, marquant le début d'une nouvelle ère pour le Mac, enclenchant le compte à rebours de la mort des processeurs Intel dans les ordinateurs de la marque.

Un pari gagnant pour Apple

En juin 2020, lors de la WWDC, après une longue période de rumeurs et quinze années de modèles propulsés par Intel, Apple a dévoilé son plan pour remplacer les processeurs de la société créée en 1968 par Gordon Moore par ses propres puces basées sur l'architecture Arm dans toute la gamme Mac.



En novembre de la même année, les premiers Mac équipés d'Apple Silicon ont été lancés : un MacBook Pro 13 pouces, un MacBook Air et un Mac mini.

Forte d'une décennie d'expertise dans la conception de puces pour iPhone et iPad, Apple a opéré une transition du Mac de l'architecture x86 vers Arm. Le résultat ? Une performance par watt de pointe dans l'industrie, permettant des conceptions sans ventilateur comme le MacBook Air, qui chauffe moins et reste silencieux grâce à une efficacité énergétique accrue. Sans oublier une capacité de calcul impressionnante, améliorée ensuite chaque année. À tel point que les jeux AAA tournent sur les machines d'Apple, même les moins chères.



Tim Cook avait déclaré dans un communiqué de presse :

Apple Silicon rendra le Mac plus puissant et plus performant que jamais. Je n’ai jamais été aussi enthousiaste pour l’avenir du Mac.

Son enthousiasme était clairement justifié.



Au cours des cinq dernières années, Apple Silicon a propulsé une renaissance du Mac, offrant des performances robustes et une efficacité énergétique à des coûts bien inférieurs à ceux des Mac Intel haut de gamme. Apple a également réintroduit des fonctionnalités appréciées comme les ports HDMI et MagSafe. Comparé à la période des années 2010, marquée par les claviers papillon défaillants et les surchauffes, le Mac prospère aujourd’hui.

Apple a récemment confirmé que macOS Tahoe sera la dernière version à prendre en charge les Mac équipés de processeurs Intel, ce qui permettra probablement une partie logicielle plus allégée et donc plus fluide pour les clients.



Qui a un Mac Mx ? Si non, il est temps de craquer pour le Mac mini M4 ou le MacBook Air M4, nos préférés dans la gamme actuelle.