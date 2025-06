Apple achète encore des bureaux dans la Silicon Valley (Sunnyvale) pour 350 millions $

Apple poursuit son expansion immobilière en sécurisant une autre propriété majeure dans la Silicon Valley qu'elle louait déjà. Quelques jours après l'acquisition du complexe Cupertino Gateway pour 166,9 millions de dollars, Apple a finalisé l'achat de Mathilda Commons, un campus de bureaux de 35 500 mètres carrés à Sunnyvale, pour 350 millions de dollars.

Un demi milliard investi en une semaine

Selon SiliconValley.com, cette transaction porte les dépenses immobilières d'Apple dans le sud de la baie à plus de 500 millions de dollars en une semaine. Situé à moins de sept miles d'Apple Park, ce campus de deux bâtiments peut accueillir jusqu'à 1 900 employés. Apple a payé près de 20 % au-dessus de la valeur estimée du bien en janvier, ce qui reflète son emplacement stratégique et la forte demande du marché.

Kristina Raspe, vice-présidente d'Apple pour l'immobilier et les installations mondiales, a déclaré à nos confrères :

Depuis plus de 40 ans, la vallée de Santa Clara est le foyer d'Apple, et nous sommes ravis de continuer à investir dans des installations de premier ordre pour nos équipes.

Cet achat, situé aux 615 et 625 North Mathilda Avenue à Sunnyvale, l'une des plus grandes transactions immobilières de la baie cette année, s'inscrit dans la stratégie d'Apple de passer de la location à la propriété pour ses principaux sites. Parmi les récentes acquisitions figurent un complexe de cinq bâtiments pour 450 millions de dollars en 2021, le campus de 10 bâtiments Apple Results Way en 2023, et un immeuble de bureaux pour 70 millions de dollars en 2023. Mais le plus grand et le plus onéreux reste l’Apple Park, le siège situé à Cupertino.