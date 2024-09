Apple Park : qu’est-ce que l’observatoire, ce nouveau bâtiment à côté du Steve Jobs Theater ?

À la WWDC 2024 qui a eu lieu au mois de juin, plusieurs développeurs et journalistes habitués à être invité à l’Apple Park avaient remarqué qu’il y avait beaucoup de travaux. Initialement, personne ne savait ce qu’était en train de faire l’entreprise au sein de l’Apple Park. Aujourd’hui, à quelques heures de l’événement de la rentrée (qui a lieu tout à l’heure à 19h), on en sait plus !

« L’observatoire », son nom veut tout dire

Apple a récemment dévoilé un nouveau bâtiment au sein de l’Apple Park, celui-ci s’appelle “L’Observatoire”. Situé à proximité du célèbre Steve Jobs Theater, ce nouveau lieu a été pensé pour enrichir l’expérience des événements Apple, tout en répondant à des besoins logistiques.



Selon un article publié par le média spécialisé Dezeen, “L’Observatoire” se distingue par son architecture moderne. Ce bâtiment servira à la découverte et aux essais des nouveaux produits après les fameux événements d’Apple. Cette structure a pour mission d’offrir aux journalistes, développeurs et autres invités un environnement plus spacieux pour découvrir et tester les nouveautés.

Jusqu’à présent, la salle de démonstration située au Steve Jobs Theater s’avérait souvent trop petite, surtout lorsque tous les invités se retrouvaient au même endroit. L’ajout de “L’Observatoire” permet désormais de mieux accueillir les participants dans un espace plus adapté, dont le design évoque celui des Apple Store, avec une ambiance lumineuse et épurée.



Dans ce nouveau bâtiment, on retrouve une entrée en forme de dôme et un toit qui laisse passer la lumière naturelle, ce qui permettra aux visiteurs de profiter du beau soleil de la Californie. Une immense fenêtre offre également un panorama grandiose sur l’Apple Park, ce qui ajoute une petit plus sympathique à l’endroit.