Tim Cook sur l’IA : « nous avons rarement été les premiers » (mais c’est la top priorité)

Lors d'une récente réunion générale, le PDG d'Apple, Tim Cook, a souligné l'engagement de l'entreprise envers l'intelligence artificielle, la décrivant comme une technologie transformatrice surpassant l'impact des smartphones et d'Internet. Si c’est la priorité du moment, le patron a rappelé le positionnement de la marque sur les nouvelles technologies.

Apple mise gros sur l’IA

Selon Bloomberg, le successeur de Steve Jobs a assuré aux employés que l'IA est une priorité absolue, déclarant :

Apple doit le faire. Apple le fera. C'est à nous de saisir cette opportunité.

Il a insisté sur le fait que l'entreprise est prête à réaliser des investissements conséquents pour s'assurer un rôle de leader dans l'avenir de l'IA.

Cook a mis en avant l'historique d'Apple, qui a su dominer des marchés même sans être le premier à innover. « Nous avons rarement été les premiers », a-t-il noté, citant des exemples comme le PC avant le Mac, les smartphones avant l'iPhone, les tablettes avant l'iPad et les lecteurs MP3 avant l'iPod. Cette perspective suggère qu'Apple vise à redéfinir l'IA par l'innovation, même en entrant sur ce marché plus tard que ses concurrents. Comme ce fut le cas des AirPods, des AirTags et autres.



La réunion faisait suite à l'annonce des résultats financiers d'Apple, où Cook a réitéré son intention d'investir massivement dans l'IA, y compris par des acquisitions potentielles pour accélérer les progrès. Apple aurait entamé des discussions avec des entreprises d'IA comme Perplexity, Mistral, OpenAI et Anthropic, notamment pour améliorer Siri avec des capacités basées sur des grands modèles de langage (LLM).



Craig Federighi, responsable des logiciels chez Apple, a également pris la parole, détaillant les avancées prometteuses dans la refonte de l'architecture de Siri. Il a qualifié ce projet de priorité majeure, notant que les résultats dépassent les attentes initiales et positionnent Apple pour une mise à niveau bien plus ambitieuse que prévu. Mais il faudra attendre, probablement iOS 26.4.



L'accent mis sur l'IA pourrait également répondre à des préoccupations internes, Meta recrutant agressivement les talents d'Apple en IA avec des offres alléchantes (des millions de dollars de prime), ce qui a entraîné des départs et une baisse du moral. Les propos de Cook et Federighi visaient probablement à rassurer les employés sur l'engagement d'Apple dans l'innovation en IA, renforçant ainsi la confiance dans la direction stratégique de l'entreprise.