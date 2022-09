Notre test des AirPods Pro 2 : ça ta-basse !

Il y a trois ans, fin 2019, Apple sortait enfin le modèle que les gens attendaient : des AirPods avec annulation de bruit active, les AirPods Pro. Ce modèle de première génération reprenait la base des écouteurs classiques de la société, tout en raccourcissant la tige et surtout, en ajoutant un embout pour l'isolation du bruit et un meilleur ajustement. Le succès a été tel qu'Apple a repris ce design pour ses AirPods 3 en 2021. Et cette année, en même temps que l'iPhone 14, la firme a proposé les AirPods Pro de deuxième génération. Après avoir vu les premiers avis de la presse américaine, voici notre test des AirPods Pro 2022.

Notre avis sur les AirPods Pro 2022

Les mêmes, mais en mieux

Pour la version 2.0, Apple n'a pas bouleversé les codes et a, globalement, repris la même formule. Cela signifie que le design reste inchangé (ou presque), et que la société dirigée par Tim Cook s'est plutôt concentrée sur les composants internes, améliorant l'existant et ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Design extérieur

Mine de rien, les AirPods Pro 2022 représentent déjà la cinquième paire d'écouteurs sans fil signés Apple. Et comme souvent avec la firme, toute la famille est reconnaissable grâce à une esthétique très proche. Nous n'allons pas revenir sur le style ou le confort des derniers wearables de la marque, ils sont identiques aux premiers AirPods Pro que l'on avait testé à leur sortie. Concentrons-nous plutôt sur les changements.

AirPods Pro 1 à gauche, AirPods Pro 2 à droite

Les écouteurs ont l'air identique au premier coup d'oeil, mais pourtant, ils différent légèrement. En effet, on remarque que le capteur de proximité a été déplacé et remplacé par un capteur de peau qui est censé mieux reconnaître lorsque vous mettez ou ôtez l'appareil de votre oreille. Nous n'avions pas de souci avec les premiers modèles, du coup cette évolution passe quelque peu inaperçue. Mais c'est un moyen de les distinguer.



Le second concerne les gestes de la tige. Alors qu'on pouvait déjà commander la lecture, le changement de morceau, les modes et Siri, Apple a ajouté un geste pour ajuster le volume. Demandé par de nombreux clients, il prend la forme d'un glissement de bas en haut pour augmenter, et de haut en bas pour diminuer. Très pratique mais parfois difficile à réaliser à cause de la petite taille de la zone et de sa proximité avec l'oreille.



Une autre nouveauté est l'arrivée d'un embout "extra petite" (XS) qui devrait plaire aux petites oreilles. Certains demandent même un embout XL pour compléter la panoplie.

Enfin, le boîtier est finalement celui qui évolue le plus extérieurement avec un haut-parleur intégré, ce qui permet d'entendre plus facilement les signaux sonores lorsque vous cherchez les écouteurs ou qu'il joue les tonalités de batterie faible, de charge et d'appairage. De plus, l'étui est classé IPX4, tout comme les AirPods Pro, ce qui signifie qu'il est lui aussi résistant à la sueur et à l'eau. En outre, il y a maintenant une boucle de cordon sur le côté, de quoi vendre de nouveaux accessoires.



Voici une petite vidéo de déballage pour vous montrer ce qu'il y a dans la boîte :

Fonctionnalités

Toutes les commodités logicielles du modèle 2019 sont toujours là, aux côtés d'ajouts comme la transparence adaptative, l'audio spatial personnalisé et une réduction de bruit active plus forte. Rappelons à ce propos qu'iOS 16 ajoute un raccourci pour accéder aux paramètres des AirPods depuis l'accueil de l'app Réglages.



L'une des principales nouvelles fonctionnalités des AirPods Pro de deuxième génération est la transparence adaptative. Cela permet d'entendre les bruits extérieurs tout en écoutant sa musique. Mais contrairement à la première version, cette fois le mode Transparence bloque les bruits forts répétés autour de vous comme une sirène ou une perceuse par exemple. Pour en savoir plus, sachez que lorsque vous synchronisez les AirPods Pro avec votre Apple Watch, l'application Bruit vous indique en temps réel le nombre de décibels que les écouteurs suppriment. Qui plus est, ces informations sont ensuite envoyées à l'application Santé afin que vous puissiez suivre les niveaux d'exposition auditive. En effet, les AirPods Pro vous permettent de continuer à entendre ces sons, mais ils réduisent sensiblement leur intensité dans l'intérêt de vos oreilles.

Du côté du boîtier, il embarque désormais une puce U1 qui permet la recherche de précision dans Localiser. Jusqu'à présent, vous obteniez un emplacement général pour un étui perdu. Mais avec les AirPods Pro 2202, Apple propose des informations sur la direction et la distance, comme pour les AirTags. Pour rappel, l'U1 est la puce à bande ultra-large de l'entreprise qui se trouve dans tous les iPhone depuis l'iPhone 11.

Puce H2

La puce H1 d'Apple alimente ses écouteurs et ses casques, y compris les produits Beats comme les derniers Beats Fit Pro, depuis des années maintenant. Ce composant gère tout ce qui concerne l'égalisation adaptative, l'annulation active du bruit et la fonction mains libres de Siri. Cependant, Apple a introduit la puce H2 sur ce nouveau modèle. La société affirme que la nouvelle puce offre non seulement une meilleure qualité sonore et un ANC amélioré, mais qu'elle gère de nouvelles fonctionnalités comme la transparence adaptative.



La H2 est plus puissante, mais elle est aussi plus efficace. Avec le mode Transparence 2.0, par exemple, la puce est capable d'effectuer un traitement sur l'appareil 48 000 fois par seconde pour reconnaître et atténuer les bruits parasites que vous pouvez rencontrer. Pour l'ANC, Apple affirmait lors de la présentation des AirPods Pro 2 que la H2 était en mesure d'exécuter des algorithmes qui n'étaient pas possibles auparavant sur des appareils aussi compacts. Ainsi, associé à des haut-parleurs, des évents et des microphones, les AirPods Pro 2 annulent deux fois plus de bruit que le modèle de première génération. Il est vrai que la différence saute aux yeux dès qu'on les place dans ses oreilles.



La puce H2 renforce également l'égalisation adaptative avec des algorithmes pour des performances audio améliorées et plus cohérentes et vous aide à avoir un son plus naturel lorsque vous vous entendez parler en mode Transparence.

Qualité du son

Malgré un design inchangé donc, Apple a intégré vraiment fait évoluer ses nouveaux AirPods Pro.



À l'intérieur des AirPods Pro 2, Apple explique que de nouveaux algorithmes, un amplificateur, un pilote et un transducteur révisités se combinent pour offrir un son "plus riche", une clarté accrue et des performances constantes en termes de volumes et de fréquences. Si tout cela sent bon le marketing, la qualité sonore globale de la deuxième génération est véritablement améliorée.



Apple ne mentait pas lorsqu'elle a promis que la musique rendrait mieux à faible volume. Même lorsque je baisse le volume, la plupart des détails sont encore audibles. Mieux, le rythme des basses est constamment perceptible.



Mais c'est surtout à volume normal qu'on apprécie les nouveaux AirPods Pro. Le son global est bien plus riche, plus profond et plus dynamique que les écouteurs concurrents. En passant des anciens aux nouveaux sur le même morceau, on se prend une claque, particulièrement sur le rendu des basses. On se croirait la tête dans un casque, la réduction de bruit active aidant certainement à accentuer ce phénomène.



Le résultat est un pur régal, bien que je dois avouer avoir eu besoin d'un temps d'adaptation au départ. L'apport de basses est tel qu'il faut s'y faire, surtout sur des morceaux Hip-Hop comme Supafly de Jermaine Dupree ou Still D.R.E de Dr Dre pour ne citer qu'eux. J'ai testé plusieurs styles musicaux et l'effet boom boom est moins prononcé avec Montell Jordan, Nas, BreakBot, The WeekEnd, Coldplay et autre Future. Mais surtout, à chaque fois, pour peu que vous ayez une bonne qualité en entrée, on redécouvre les morceaux avec des détails subtiles, des sons jusque-là imperceptibles, en tout cas avec des AirPods sans fil.



En ce qui concerne l'audio spatial personnalisé, processus qui demande à scanner votre visage et vos oreilles, il faut tester avant / après pour voir si cela améliore le son pour vous ou non. C'est une question de goût. Personnellement, je l'ai désactivé et je rêve même d'une option pour ajuster l'égaliseur afin d'enlever un tout petit peu de basses.

Que ce soit en mode réduction de bruit ou Transparence, les AirPods Pro 2 offrent une qualité sonore bien meilleure. D'ailleurs ce dernier mode est bluffant. S'il était utile sur les premiers AirPods Pro, le mode Transparence nous faisait grandement perdre en qualité. Sur les nouveaux écouteurs, il offre pratiquement le même rendu qu'avec le mode ANC, laissant simplement passer quelques bruits comme les voix. Du génie.

Qualité d'appel

Passons à la qualité du son pour les appels. Les AirPods Pro 2022 font un travail légèrement meilleur que la plupart des concurrents avec des voix claires et un bruit de fond bien atténué, surtout quand vous passez par FaceTime.

Autonomie de la batterie

En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, Apple indique qu'il faut compter jusqu'à six heures avec l'ANC activé ou jusqu'à sept heures avec l'annulation du bruit désactivée. Un chiffre qui peut quadrupler avec le nouveau boîtier qui est enfin compatible avec le chargeur d'Apple Watch en plus des accessoires certifiés MagSafe et Qi ou un câble Lightning. Si vous tombez tout de même en rade, sachez que cinq minutes dans l'étui vous donneront jusqu'à une heure d'utilisation. Attention par contre, le Spatial Audio personnalisé et le suivi dynamique de la tête diminuent le temps d'écoute global de 30 minutes et que vous pouvez espérer jusqu'à 4,5 heures de conversation pure lors des appels.



Lors de mes tests, j'ai réussi à obtenir six heures et dix minutes d'utilisation avec un mélange d'annulation de bruit, de mode transparence et d'appels. C'est plus que la génération précédente (4,5 heures) et c'est à la hauteur de la plupart des concurrents actuellement. Bien sûr, certaines entreprises offrent plus de 10 heures d'autonomie, mais la moyenne se situe entre 5 et 7 heures pour les produits avec réduction de bruit. Une plus grande autonomie serait toujours appréciable, mais les six ou sept heures d'Apple sont suffisantes pour vous permettre de terminer votre journée de travail si vous faites une petite pause.

Récapitulatif

Les écouteurs "pro" d'Apple ont franchi un cap cette année, et on se dit finalement qu'ils auraient dû être mis à jour depuis longtemps. Si la société n'a pas jugé nécessaire de modifier le design général, elle a procédé à des mises à niveau importantes à l'intérieur, en introduisant de nouvelles fonctionnalités et en améliorant la qualité audio.



Dommage en revanche qu'Apple ne fournisse pas une option pour régler le son à notre guise, ni de coloris autre que le blanc. On ne demande pas une collection bigarrée mais au moins 3 ou 4 coloris comme c'est le cas pour l'iPhone, l'Apple Watch ou le Mac.



En tout cas, si vous possédez les AirPods Pro 1, l'amélioration du son, une ANC plus puissante, la transparence adaptative et même les améliorations apportées au boîtier de chargement sont de sérieux arguments. Et si vous avez un modèle plus ancien et que vous supportez les embouts, vous pouvez foncer !

Les + : Les - : Son vraiment amélioré

Mode transparence intelligent

ANC plus solide

Passage transparent entre les appareils Apple

Autonomie en hausse

Geste pour le volume... ... mais parfois difficile à réaliser

Toujours pas d'égaliseur manuel

Toujours pas d'autre coloris

Même design

Prix en hausse

