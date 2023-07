Les AirPods Pro 2 USB-C arrivent avec l’iPhone 15 (+ test auditif)

Vous pensiez qu’il fallait attendre les AirPods Pro 3 ou les AirPods 4 ? Et bien non, Apple va opérer une petite mise à jour des écouteurs actuels pour se conformer à la législation européenne.



Comme le rapporte Mark Gurman dans sa newsletter Power On, Apple se prépare à lancer un étui USB-C pour les AirPods Pro, probablement en même temps que le lancement de la gamme iPhone 15 cet automne, qui passera du port Lightning au port USB-C.

Un test auditif en prime

Le journaliste américain affirme qu'Apple teste également une nouvelle fonctionnalité de test auditif, en plus des autres nouveautés AirPods d’iOS 17 annoncées par Apple lors de la WWDC 23.

La fonction de test auditif diffusera différentes tonalités dans l'oreille de l'utilisateur. En fonction des réponses de l'utilisateur, elle sera en mesure de dépister d'éventuels problèmes d'audition.

La société travaille sur une nouvelle fonction de test auditif qui diffusera différents sons et tonalités afin de permettre aux AirPods de déterminer la capacité auditive d'une personne. L'idée est d'aider les utilisateurs à dépister les problèmes d'audition, un peu comme l'application ECG de l'Apple Watch vérifie les problèmes cardiaques.

À plus long terme, Gurman indique qu'Apple travaille à l'ajout de capteurs de santé supplémentaires au matériel AirPods, tels que la température corporelle via le canal auditif.

Apple a déjà annoncé que les AirPods Pro seraient dotés d'une fonction Audio adaptative dans le courant de l'année, qui permet de passer dynamiquement du mode Transparence au mode Annulation du bruit en fonction de l'environnement sonore. Cela fait partie des cinq nouveautés concomitantes à la sortie d’iOS 17.



En outre, notre confrère pense que les prix des AirPods vont baisser… À vérifier en septembre prochain avec les nouveaux iPhone 15 !