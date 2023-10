L'iPhone 15 Pro Max écrase le Google Pixel 8 Pro dans un test de vitesse

Si vous doutiez de la supériorité de l'iPhone sur la gamme Pixel de Google, le dernier comparatif en date devrait vous aider à y voir plus clair. Google a lancé ses concurrents des iPhone 15 cet automne avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.



Pour se rendre compte de la puissance des deux modèles phares respectifs, PhoneBuff a comparé les iPhone 15 Pro Max et Pixel 8 Pro dans un test de vitesse. Sans surprise, malgré un avantage de 50% de RAM en plus et sa puce personnalisée, le Pixel 8 Pro a terminé 40 secondes plus tard que l'iPhone 15 Pro Max.

Un comparatif

Pour répondre à l'iPhone 15 Pro Max équipé de la puce A17 Pro, de 8 Go de RAM, d'un stockage NVME et d'iOS 17, le Pixel 8 Pro est équipé de la puce Tensor G3, de 12 Go de RAM, d'un stockage UFS 3.1 plus lent et d'Android 14.



Les résultats de Geekbench nous donnent déjà une belle indication de la puissance de l'iPhone 15 Pro Max par rapport au Pixel 8 Pro. La différence est évidente en termes de performances brutes. Mais qu'en est-il au quotidien ?

- iPhone 15 Pro Pixel 8 Pro Score mono-core 2890 1760 Score multi-core 7179 4442



Quoi de mieux qu'un test d'ouverture d'applications (et quelques actions utilisateurs) comme le propose PhoneBuff ? Avant de commencer, le YouTuber rappelle le fait qu'un smartphone Google Pixel n'a jamais gagné un test de vitesse sur sa chaîne.



Après avoir pris un peu de retard au début, le 15 Pro Max d'Apple a rapidement distancé le téléphone de Google à partir du moment où il est passé à l'édition vidéo dans l'application Filmora.



Au final, l'iPhone 15 Pro a mis 2m48s pour passer le test en deux tours de PhoneBuff, tandis que le Pixel 8 Pro l'a fait en 3m28s, soit 40 secondes de plus (+ 24 %). Sans surprise, l'iPhone 15 Pro Max a dominé le Pixel 8 Pro, pourtant meilleur Android du moment.



Découvrez le vidéo test complet de PhoneBuff :