L'iPhone 15 Pro Max résiste très bien selon Consumer Reports

Consumer Reports a effectué des tests approfondis sur l'iPhone 15 Pro Max d'Apple afin d'évaluer sa durabilité et son intégrité structurelle. Malgré les inquiétudes soulevées par certains internautes, notamment les spécialistes des "drop test", l'examen de Consumer Reports a montré que l'iPhone 15 Pro Max peut résister à des chutes répétées et à la pression, comme les modèles précédents de la société. Une bonne nouvelle en pleine tourmente de la "surchauffe".

Toujours fonctionnel après 100 chutes !

À l'aide d'une machine de test de compression Instron de haute précision, le plus cher des téléphones Apple a résisté à une pression de 50 kilogrammes sans aucune fissure ni dommage. En outre, l'iPhone 15 Pro Max a subi 100 chutes dans un simulateur en pierre, ce qui n'a provoqué que des rayures mineures. Épatant.

© Consumer Reports

Les conclusions de Consumer Reports(*), qui est l'équivalent de l'association 60 millions de consommateurs chez nous, contredisent certaines vidéos en ligne montrant la grande fragilité du verre de l'iPhone 15 Pro Max se brisant dans des scénarios improvisés de chute et de flexion. Les tests de résistance du téléphone ont été effectués sous différents angles, y compris dans les coins et sur les bords, afin de simuler des chocs réels. Les performances de l'iPhone 15 Pro Max lors de ces tests correspondent aux propres expériences de Consumer Reports, qui a notamment fait tomber accidentellement le téléphone sur un sol rocailleux sans causer de dommages.



L'iPhone 15 Pro Max est doté d'un nouveau design en titane et du même verre Ceramic Shield que ses aînés à l'avant (depuis l'iPhone 12), ce qui contribue à sa durabilité. En cas de bris de la vitre arrière, le coût de la réparation est nettement inférieur à celui du modèle précédent grâce à une nouvelle conception. La réparation de la vitre arrière de l'iPhone 15 Pro Max coûte 229 €, contre 199 € pour l'iPhone 15 Pro. En revanche, la réparation de la vitre arrière de l'iPhone 14 Pro Max reste facturée 669 € et celle de l'iPhone 14 Pro 599 €.

© Consumer Reports

Pour autant, Consumer Reports n'en a pas terminé avec l'iPhone 15 Pro Max. L'association devrait prochainement publier ses tests de résistance à la pluie et à l'eau, ainsi que ses évaluations de la qualité de l'appareil photo, de l'autonomie de la batterie et d'autres facteurs intéressants pour les clients. Rappelons que nous avons publié le test de l'iPhone 15 Pro hier, sans constaté de surchauffe ni de faiblesse particulière. Apple doit d'ailleurs publier une mise à jour pour adresser les cas de chaleur inopinée.



Consumer Reports a rappelé son engagement à fournir des évaluations impartiales et fondées sur des données, avec le soutien de scientifiques, d'ingénieurs, de journalistes et de chercheurs. En tant qu'organisation à but non lucratif, elle s'appuie sur le soutien de ses membres pour plaider en faveur d'offres équitables et de produits sûrs pour les consommateurs. L'adhésion permet non seulement d'accéder à des évaluations et à des avis indépendants, mais aussi de promouvoir des normes plus strictes sur le marché de la consommation.

(*) D'après Wikipédia :