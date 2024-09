Voici comment Apple teste la résistance des iPhone 15 (vidéo)

Les derniers iPhones d'Apple, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Prod Max notamment, sont robustes grâce à leur châssis en titane et à leur verre "Ceramic Shield". Après avoir vu de nombreux tests de torture (chutes, rayures, brûlures et autres chocs), il s'avère qu'Apple va plus loin dans ses ateliers, effectuant des tests extrêmes avant le lancer ses nouveaux modèles.

MKBHD a eu un aperçu exclusif des laboratoires secrets d'Apple pour les tests de durabilité, avec l'aimable autorisation de John Ternus, responsable du matériel chez Apple et candidat à la succession de Tim Cook. Si vous pensiez qu'Apple négligeait la solidité de ses téléphones, vous allez probablement changer d'avis.

Comment Apple teste la durabilité des iPhones

Test d'étanchéité

Tout d'abord, les iPhones sont soumis à un test de résistance à l'eau. Imaginez votre iPhone sous une douche à 360 degrés avec 13 jets d'eau sous tous les angles - oui, comme un lave-vaisselle. Apple dispose d'une salle entière dédiée aux tests de résistance à l'eau et à la poussière. Il n'y a pas un, pas deux, mais quatre niveaux de test de l'eau. De la simulation d'un léger goutte-à-goutte au jet d'une véritable lance d'incendie, en passant par le verrouillage du téléphone sous l'eau avec une pression supplémentaire pour imiter les aventures en haute mer. L'entreprise a pris en compte tous les cas possibles.

Niveau 1 : Un bac à gouttes simulant la pluie, sans pression réelle. IPX4

Niveau 2 : Jet soutenu à basse pression, quel que soit l'angle. IPX5

Niveau 3 : jet à haute pression provenant d'un véritable tuyau d'arrosage. IPX6

Niveau 4 : Verrouillage du téléphone sous l'eau + pression supplémentaire pour simuler la profondeur pendant une période prolongée. IPX8

Et ce n'est que le début. Pour le test de chute, Apple a fait appel à des robots industriels qui effectuent des centaines de chutes au ralenti. Désolé les YouTubers, vos tests de gravité n'ont rien à voir avec ça. Il y a même un test de secousses qui imite les vibrations d'un iPhone dans la poche d'un motard.

Apple a également acheté et programmé un robot industriel pour en faire sa propre machine de test de chute, afin de simuler des centaines d'angles de chute différents sur différents matériaux. Ensuite, ils l'ont frappé avec des lumières ultra brillantes et une caméra à haute vitesse.

Ensuite, la firme secoue littéralement l'iPhone à des fréquences contrôlées par ordinateur. Les ingénieurs peuvent programmer la fréquence d'un moteur de moto ou d'un wagon de métro pour simuler la résistance d'un appareil à une exposition prolongée à cette fréquence.

John Ternus a également fait la lumière sur la philosophie d'Apple en matière de durabilité et de réparabilité. Il affirme que rendre les appareils plus résistants, même si cela signifie qu'ils sont un peu plus difficiles à réparer, est en fin de compte meilleur pour le client et pour la planète. Moins de pannes, c'est moins de déchets.



Si les partisans de la réparation ne sont pas d'accord, il est vrai qu'une longévité accrue devrait permettre de réduire notre empreinte carbone. Encore faut-il que les composants internes ne tombent pas en panne.



En tout cas, si vous doutiez de la robustesse de votre iPhone, vous savez désormais comme Apple traite ses appareils avant qu'ils n'arrivent entre vos mains. Un grand merci à MKBHD pour ses vidéos.



Si vous vouliez le dernier iPhone, sachez que l'iPhone 15 est en promotion, tout comme l'iPhone 15 Pro.