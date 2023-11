Voici comment contempler les vidéos spatiales de l'iPhone 15 Pro sans le Vision Pro

1 com

Admirer une vidéo spatiale tournée à l'iPhone 15 Pro sans avoir le Vision Pro devant les yeux, c'est possible ! Un Youtubeur vient de partager une vidéo explicative en prenant le Meta Quest 3 comme appareil 3D de remplacement.

Petite astuce nommée Spatialify

Avec iOS 17.2, actuellement en bêta, Apple a activé les vidéos spatiales (3D) sur l'iPhone 15 Pro. Un style de vidéo bien particulier qui prend tout son sens lorsqu'il est lancé sur le Vision Pro, le futur casque de réalité mixte d'Apple. Malheureusement, le Vision Pro ne sort qu'en 2024 et sera dans un premier temps destiné au marché américain et surtout assez élitiste au vu de son prix de 3 499 $.



Toutefois, un youtubeur vient de partager une petite astuce pour lire les vidéos spatiales sur d'autres casques AR/VR comme le Meta Quest 3 par exemple. Il suffit de télécharger l'application Spatialify via l'app TestFlight disponible sur l'App Store. Cette application supporte visiblement l'encodage des métadonnées 3D et peut exporter ce type de format vidéo vers un appareil 3D comme les casques de réalité virtuelle.



Pour réussir ce tour de passe-passe un peu complexe, il faut avoir en sa possession un iPhone 15 Pro qui tourne sous la bêta d'iOS 17.2 et un appareil 3D qui permet de lire le contenu de la meilleure des manières. Sans oublier d'activer la fonction dans la section Réglages. N'hésitez pas à regarder la vidéo pour mieux comprendre comment ça marche.