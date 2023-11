Voici les premières informations sur le Vision Pro 2 d'Apple

Le premier modèle n'est pas encore sorti que l'on parle déjà de la suite. Depuis la présentation de l'Apple Vision Pro en juin 2023, les rumeurs et fuites à propos de sa succession se sont succédées, sans véritables informations concrètes. Cette fois, nous avons enfin droit à des détails sur le second ordinateur spatial, dont le nom de code est "Project Alaska".

Une évolution tout en douceur du Vision Pro

Selon une source de nos amis de chez MacRumors, le Vision Pro de deuxième génération est identifié en interne par le numéro N109. Sans surprise, le casque présente une ressemblance frappante avec le Vision Pro de première génération annoncé lors de la WWDC 2023. Si l'appareil conserve l'esthétique incurvée et l'emplacement des boutons du premier modèle, le haut-parleur a été repositionné.

Voici ce un extrait du rapport :

Les premières conceptions du casque Apple de deuxième génération ne comprennent pas les zones arrondies qui abritent les haut-parleurs sur le modèle de première génération. Au lieu de cela, l'oreillette présente des branches plates et uniformes sur toute leur longueur. La documentation relative au projet Alaska contient des références à un accessoire audio non décrit, peut-être un haut-parleur externe. À un moment donné du développement, il existait deux configurations différentes pour les orifices d'aération supérieurs - l'une étant identique aux orifices d'aération de la première génération de l'Apple Vision Pro, et l'autre comportant deux groupes de minuscules orifices de type haut-parleur.

L'autre différence majeure entre les Vision Pro 1 et Vision Pro 2 concerne la sangle arrière. Le casque de deuxième génération est doté de sangles au design et à l'aspect plus simples, rappelant quelque peu les sangles plates que l'on trouve plutôt sur les sacs à dos. Si cela se confirme, ce ne serait peut-être pas pour le Vision Pro 2, mais le Vision tout court, un modèle moins cher annoncé à plusieurs reprises par certaines sources. Des sangles plus épurées seraient sans doute plus faciles à produire en série, ce qui se traduirait peut-être par un prix global plus bas pour les clients.



Du côté de l'autonomie, Apple travaille sur un nouveau bloc-batterie externe, similaire au bloc-batterie utilisé pour l'Apple Vision Pro de première génération. On imagine que l'objectif est de dépasser les deux heures d'utilisation, constatées lors du test du Vision Pro.



En termes de matériel, le Vision Pro de deuxième génération continuera d'inclure un ensemble de caméras et de capteurs similaires à ceux du premier casque. Concrètement, le futur ordinateur spatial sera doté d'une boussole, d'un capteur de lumière ambiante, d'un magnétomètre et d'un gyroscope, autant d'éléments déjà présents dans l'iPhone. En ce qui concerne la connectivité, le casque Apple de deuxième génération prendra en charge le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5 et l'audio à très faible latence (ULLA).



Principaux composants matériels du casque Apple de deuxième génération :

2 écrans micro-OLED

1 caméra TrueDepth

4 caméras de vision artificielle (CV)

2 caméras RVB

2 éclairages infrarouges à faible luminosité

Réglage semi-automatique de la distance interpupillaire (IPD)

Boussole, capteur de lumière ambiante, magnétomètre, accéléromètre, gyroscope

Date de sortie du casque Vision Pro 2

Mais quand sortira-t-il ? D'après les estimations, le casque Apple de deuxième génération devrait passer à l'étape des tests de validation des produits (PVT) en 2025, ce qui laisse présager une date de sortie fin 2025 ou début 2026. Nos confrères précisent toutefois :

Les informations que nous avons partagées proviennent d'une source fiable qui nous a fourni des détails sur les projets d'Apple par le passé, mais il convient de noter qu'il s'agit d'informations de pré-production et que les projets d'Apple pourraient changer avant que la production de masse finale ne commence pour le casque de deuxième génération.



Quand on sait que le premier Vision Pro n'est pas prévu avant 2025 en France, on est pas prêt d'avoir le second modèle...