Voici pourquoi il faut attendre l'Apple Vision Pro 4

Après le lancement exclusif aux États-Unis, vous êtes impatient de mettre la main sur un Apple Vision Pro ? C'est le cas de pas mal de monde en Europe, en Afrique ou encore en Asie. Mais à 3 499 dollars, il y a de fortes chances pour que son prix frôle les 4 000 euros chez nous. Une somme que peu de gens peuvent se permettre, surtout qu'il s'agit d'une première version. Justement, selon certains ingénieurs d'Apple, mieux vaut patienter pour l'appareil ultime. Ce serait la quatrième génération.

La firme idéale du Vision Pro

D'après le journaliste bien informé de Bloomberg, Mark Gurman, qui cite des employés au sein du groupe Vision Products d'Apple, la "forme idéale" du casque Apple Vision Pro ne serait prévue qu'à la quatrième génération de l'appareil.



Notre confrère indique que le sentiment global de l'équipe travaillant sur le casque d'Apple est qu'il reste beaucoup à faire avant que l'ordinateur spatial puisse être considéré comme suffisamment au point pour être utilisé au quotidien par les clients.



Si aucun détail concernant la "forme idéale" n'a été partagé, il est clair que la marge de progression est énorme avec ce dispositif de première génération. Les tests du Vision Pro ont montré les limites de ce dernier, plus matérielles que logicielles.



En première lieu, le casque de réalité mixte est trop lourd et encombrant pour une utilisation prolongée. Une miniaturisation des composants arrivera avec le temps. De même, la batterie reliée par un fil et l'autonomie relativement courte sont un autre frein important. Le reste concerne plutôt les applications encore trop peu nombreuses (600 apps au lancement) et certaines interfaces à peaufiner comme le clavier virtuel.

Un seul survivant entre l'iPad et le Vision Pro ?

En réglant tout cela, en affinant le produit par rapport aux retours d'expérience, comme Apple l'a fait avec l'iPhone, l'iPad ou encore l'Apple Watch, Gurman pense que le Vision Pro pourrait finalement remplacer l'iPad. On pense plutôt que le Mac serait relégué à terme.



Cependant, il est vrai qu'Apple n'a jamais réussi à positionner l'iPad davantage comme une alternative au MacBook. Malgré ses efforts pour en faire un appareil multitâche avec des fonctionnalités telles que Stage Manager, l'iPad ne parvient pas à sortir du carcan "mobile", en grande partie à cause d'iPadOS. En adoptant macOS, ce serait une autre histoire.



Mais ce n'est pas demain la veille que le casque remplacera la tablette.

[Quand au Vision Pro] il faudra des améliorations matérielles, une série de mises à jour logicielles et un bien meilleur soutien des développeurs d'applications et des créateurs de contenu pour que le casque puisse réellement remplacer l'iPad comme il en a le potentiel. Jusque-là, le Vision Pro est essentiellement un prototype — juste un pour lequel vous devez payer Apple pour le privilège de le tester.

Vous êtes d'accord avec lui ? Nous verrons si Apple est sur la bonne piste avec l'Apple Vision Pro 2, et même avec l'Apple Vision standard, un modèle moins cher qui pourrait arriver d'ici un ou deux ans.