Voici pourquoi Apple Intelligence uniquement accessible sur l'iPhone 15 Pro

L’intelligence artificielle a été le sujet principal de l’Apple Event d’ouverture de la WWDC 2024. Si les annonces ont satisfait tout le monde qui s’attendait à cette petite révolution de la part d’Apple, énormément de personnes ont été déçu du choix d’Apple de donner accès aux fonctionnalités IA qu’aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Souhaitant apporter plus d’explications à ce sujet, Apple a partagé pourquoi cette initiative a été prise !

Il n’y a aucune volonté à inciter à l'upgrade

Lors d’un récent événement à la WWDC, Apple a dévoilé une « suite de fonctionnalités d’intelligence artificielle » destinée à l’iPhone, l’iPad et les Mac, baptisée “Apple Intelligence”. Cette innovation promet de transformer l’utilisation des appareils Apple en introduisant des fonctionnalités d’IA avancées et plus intuitives. Cependant, Apple a annoncé que cette nouvelle technologie serait exclusivement accessible sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ainsi que sur les Mac et iPad équipés des puces M1 ou ultérieures. Ce qui a créé une gigantesque frustration chez les clients Apple qui n’ont (bien évidemment) pas tous un iPhone 15 Pro.



Lors du The Talk Show Live de Daring Fireball, Apple a justifié cette restriction par des exigences techniques rigoureuses. John Giannandrea, responsable de l’apprentissage automatique et de la stratégie d’IA chez Apple, a expliqué que la nouvelle technologie nécessite une bande passante importante, une taille adéquate de l’Apple Neural Engine et une puissance de traitement suffisante pour fonctionner correctement. En théorie, Apple Intelligence pourrait fonctionner sur des appareils plus anciens, mais l’exécution serait trop lente pour être utile au quotidien, ce qui rendrait l’expérience utilisateur catastrophique et dégradante pour l’image de l’entreprise.

De son côté, Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial chez Apple, a nié les accusations selon lesquelles cette limitation serait une stratégie marketing pour inciter les utilisateurs à acheter les nouveaux iPhone.

Non, ce n’est pas du tout une stratégie marketing. Sinon, nous aurions été assez intelligents pour proposer les fonctionnalités IA uniquement sur nos iPads et Mac les plus récents, n'est-ce pas ?

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont équipés de la puce A17 Pro, qui intègre un Neural Engine à 16 cœurs, deux fois plus rapide que celui de la puce A16. Ce nouvel Neural Engine est capable d’effectuer près de 35 trillions d’opérations par seconde, offrant ainsi des performances exceptionnelles pour les applications d’IA.



Un autre facteur crucial est la mémoire vive (RAM). Tous les appareils compatibles avec Apple Intelligence disposent d’au moins 8 Go de RAM, un prérequis essentiel pour assurer le bon fonctionnement des nouvelles fonctionnalités d’IA.



À travers cette déclaration, Apple nous montre qu’elle reste engagée à explorer toutes les possibilités pour rendre ses nouvelles avancées accessibles au plus grand nombre d’utilisateurs, dans la mesure du possible.