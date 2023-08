Voici à quoi ressemblerait la boîte de l'iPhone 15 Pro d'Apple

À deux semaines de l'annonce de la gamme d'iPhone 15 d'Apple, les rumeurs s'enchaînent à toute vitesse. Après le port USB-C, les coloris ou encore la production, voici la boîte, ou plutôt un rendu conceptuel. Loin d'être une simple création, l'image 3D serait basée sur le véritable emballage de l'iPhone 15 Pro.

La boîte de l'iPhone 15 Pro, vraiment ?

Le rendu ci-dessus partagé sur X par l'utilisateur @chandlerbongzz ne surprendra personne, avec une boîte blanche familière sur laquelle se trouve une image de l'iPhone 15 Pro ou de l'iPhone 15 Pro Max. Le fond d'écran noir est en revanche plus original, Apple ayant pris l'habitude d'accompagner ses nouveaux téléphones d'illustrations plutôt colorées.

Le rendu est basé sur un dessin de la boîte présumée partagée par des sources Weibo et confirmée par la suite par plusieurs fuites. Il rappelle vaguement l'emballage de l'iPhone 14 Pro d'Apple, sans toutefois pouvoir vérifier sa véracité. Il y a plusieurs raisons d'être sceptique.



Depuis la sortie de l'iPhone XS, Apple alterne chaque année le graphisme du dessus de son emballage Pro de manière à montrer l'écran avant de l'appareil une année, puis l'arrière de l'iPhone l'année suivante. L'année dernière, la boîte de l'iPhone 14 Pro montrait l'écran avant, donc cette année, on s'attendrait à ce qu'Apple mette en avant le dos de l'iPhone 15 Pro. À moins que l'entreprise américaine ne décide de modifier ses habitudes.



L'autre indice qui nous fait penser à un fake, c'est qu'Apple doit apporter à ses iPhone Pro haut de gamme un nouveau design avec des bords légèrement arrondis et surtout de fines bordures autour de l'écran. Partant de ce postulat, il semble étrange que la société dirigée par Tim Cook ne dévoile pas l'avant de ses smartphones 2023.



Dans tous les cas, nous ne tarderons pas à découvrir la boîte choisie par Apple pour ses modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Apple devrait annoncer la nouvelle gamme lors d'un keynote qui se tiendra probablement le mardi 12 septembre. Ensuite, les précommandes devraient donc avoir lieu le vendredi 15 septembre, et le lancement le vendredi 22 septembre.