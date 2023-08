L'iPhone 15 Pro Max serait le plus vendu grâce au zoom périscopique

Alors que l'annonce officielle de la nouvelle gamme iPhone 15 approche à grand pas, on attend toujours la confirmation par Apple d'un événement spécial pour la presse en septembre. À cette occasion, la firme devrait présenter quatre iPhone 15, dont l'iPhone 15 Pro Max qui se démarquerait du "petit" iPhone 15 Pro par un objectif périscopique exclusif, conçu pour améliorer les capacités de zoom optique. L'analyste réputé Ming-Chi Kuo affirme que cette caractéristique permettra au modèle d'iPhone le plus cher de devenir le plus vendu.

Domination attendue du modèle iPhone 15 Pro Max

Dans son récent rapport, Kuo estime que l'iPhone 15 Pro Max représentera 35 à 40 % des livraisons totales de la série iPhone 15. Il est clair qu'Apple met l'accent sur le modèle haut de gamme cette année. D'ailleurs, dans un élan d'optimisme, l'entreprise a augmenté de 10 % les livraisons prévues pour l'iPhone 15 Pro Max d'ici la fin de l'année par rapport à l'iPhone 14 Pro Max dans le même laps de temps.

Cela signifie qu'Apple est optimiste quant à l'argument de vente du périscope, qui n'est disponible que sur l'iPhone 15 Pro Max,

L'objectif périscopique, qui permet d'augmenter fortement les capacités de zoom optique de l'appareil photo, sera exclusif au modèle Pro Max de cette année. Cette fonction a été ardemment demandée par certains utilisateurs d'iPhone, en particulier ceux qui travaillent dans le domaine de la photographie et de la vidéo. D'autres marques de smartphones, comme le Galaxy S23 Ultra de Samsung, ont déjà intégré cette fonctionnalité, bien que le coup du zoom sur la lune soit en partie faux.



La raison pour laquelle Apple a décidé de réserver l'objectif périscopique au modèle le plus cher de cette année, dont le prix pourrait augmenter jusqu'à 200 euros, reste incertaine. Kuo suppose que le prix unitaire de l'objectif périscopique est quatre fois plus élevé que celui des objectifs conventionnels, ce qui pourrait contribuer à cette décision. Mais on parle de quelques euros supplémentaires pour Apple.



En outre, Kuo corrobore les rumeurs selon lesquelles l'objectif périscopique sera introduit sur l'iPhone 16 Pro "de base" en 2024.

Nouveautés sur l'iPhone 15

Selon les rumeurs, l'iPhone 15 devrait présenter un nouveau design marqué par des bords subtilement arrondis, un port USB-C et une Dynamic Island sur tous les modèles. Les modèles 15 Pro devraient présenter un écran plus raffiné avec des bords plus fins, la puce A17 gravée en 3 nm et la lentille périscopique exclusive sur la variante Pro Max. Sans oublier un bouton Action programmable.



Rendez-vous en septembre pour découvrir ces nouveaux téléphones, Apple ayant apparemment commencé à expédier en masse les appareils cette semaine. La société devrait expédier environ 80 millions d'iPhone 15 d'ici la fin de l'année, pour un total de 250 millions d'unités en 2024.