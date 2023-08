iOS 17 bêta 7 confirme à nouveau le futur bouton Action de l'iPhone

Nouvelle bêta pour iOS 17 et nouvel indice pour le bouton Action. Le retour haptique rapide possède de nouveaux degrés d'intensité et s'active dorénavant en mode silencieux. Verdict dans moins d'un mois.

Action !

Selon les rumeurs, l'iPhone 15 Pro (ou Ultra) possèdera un bouton Action qui succèdera au commutateur actuel qui permet de passer rapidement l'iPhone en mode silencieux ou sonnerie. Si rien n'est encore officiel, voici une nouvelle preuve de son arrivée.



Comme indiqué par 9To5Mac, la toute nouvelle bêta 7 d'iOS 17, parue ce jour à 19 heures, dévoile de nouveaux indices croustillants. En activant/désactivant le mode silencieux, on découvre des "modèles de rétroaction haptiques" inédits.



Ces nouveaux paramètres font vibrer l'iPhone d'une manière inconnue auparavant et surtout avec plus d'intensité. De quoi laisser penser que cela concerne les caractéristiques du futur bouton Action. Jusqu'à maintenant, le retour haptique rapide n'était jamais disponible en mode silencieux, ce n'est désormais plus le cas.

Le site spécialisé pense qu'Apple se servira d'un système de retour haptique sur le bouton Action pour indiquer rapidement à l'utilisateur le mode dans lequel il se trouve. Pour rappel, on imagine qu'Action permettra également d'activer des raccourcis, allumer la lampe torche, prendre une photo ou encore lancer un mémo vocal.



Malgré sa présentation prévue pour le mois de septembre, il faudra patienter un peu plus avant d'avoir ce nouvel iPhone Ultra entre les mains. Un analyste a affirmé ce matin qu'il arriverait avec un peu de retard, probablement au mois d'octobre. Attention au tarif, on parle d'un prix de lancement à 1 500 €, rien que pour le Pro !