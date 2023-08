Apple lance la bêta 7 d'iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 et macOS 14

Apple a présenté les mises à jour majeures de ses systèmes d'exploitation (iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 et macOS 14) lors du keynote de la WWDC 23, en juin dernier. Depuis, la firme enchaine les bêtas pour éliminer les bugs et tester les changements auprès des développeurs, puis des testeurs publics. Cette fois, place à la bêta 7.



Disponible sur tous les appareils compatibles, la nouvelle version bêta vient améliorer l'expérience globale et s'approcher un peu plus d'une version finale attendue pour la rentrée sur iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV et Mac.

iOS 17 / iPadOS 17

Comme vu lors de la conférence du 5 juin 2023, iOS 17 et iPadOS 17 ne révolutionnent ni l'iPhone, ni l'iPad, mais apportent des changements intéressants. Parmi les plus notables, on trouve les widgets interactifs, les affiches de contacts, le mode StandBy ou encore le partage de mots de passe, pour ne citer qu'eux. Apple a également joué avec l'écran d'appel à travers les différentes bêtas, déplaçant le bouton pour raccrocher à plusieurs reprises.



Si vous êtes développeurs Apple, vous allez pouvoir installer la nouvelle bêta d'iOS 17 et d'iPadOS 17 sur les appareils compatibles. Il faut évidemment garder en tête qu'il s'agit toujours de versions de test, ce qui peut être parfois compliqué sur un iPhone principal à cause des bugs qui peuvent venir perturber votre quotidien.



Autre élément à avoir en tête, le téléchargement des bêtas d’Apple ne passe plus par un profil d'approvisionnement, mais directement dans l'application Réglages puis "Général" > "Mise à jour logicielle" et "Mises à jour bêta". Il faut renseigner un identifiant Apple associé à un compte développeur, sans quoi vous n'aurez pas le droit d'installer iOS 17. Consultez notre tuto pour installer iOS 17.

Nouveautés iOS 17 bêta 7

Les changements de la nouvelle bêta d'iOS 17 sont les suivantes :

Apple fait allusion au bouton action de l’iPhone 15 !

macOS 14 Sonoma

Du côté du Mac, Apple planche sur macOS 14 Sonoma. Cette mise à jour majeure apporte les widgets interactifs, le mode jeu, les profils sur Safari, le partage du trousseau iCloud et autre. Pour l'installer en version bêta, il n'y a plus de système de profil d'approvisionnement, il suffit d'avoir un identifiant Apple lié à un compte associé au "Dev Center" de la firme américaine.

Nouveautés MacOS 14 bêta 7

Les nouveautés de la bêta de macOS 14 sont les suivantes :

Article en cours...

watchOS 10

Lors de la WorldWide Developer Conference 23, Apple n'a pas oublié de dévoiler watchOS 10 pour les montres connectées de la marque. Les nouveautés principales de watchOS 10 sont les widgets (décidément), la limite de recharge optimisée, le mode isolement, les nouveaux cadrans et l'ajout d'une carte Apple Pay sans passer par l'iPhone.



Si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez d'abord lier votre identifiant Apple avec un compte développeur en allant sur le site officiel : developer.apple.com.



Ensuite, rendez-vous dans l'app "Watch" sur iPhone, puis "Ma montre" > "Général" > "Mise à jour du logiciel" > "Mises à jour bêta" > "watchOS 10 Developer Beta". Revenez sur l'écran précédent et vous devriez voir apparaître "watchOS 10 beta".

Nouveautés watchOS 10 bêta 7

Les changements de la nouvelle bêta de watchOS 10 sont les suivantes :

Article en cours...

tvOS 17

Le dernier système d'exploitation est celui des boîtiers Apple TV. Avec tvOS 17, Apple a enfin apporté du sang neuf avec FaceTime, Split View, Localiser la télécommande, les VPN ou encore le support de la norme Dolby Vision 8.1. Les clients vont pouvoir découvrir des nouveautés attendues.





Nouveautés tvOS 17 bêta 7

Les changements de la nouvelle bêta de tvOS 17 sont les suivantes :