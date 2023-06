Affiches de contact sous iOS 17 : personnaliser la police, l'image et l'arrière-plan

1 com

La personnalisation des fiches de contact est l'un des grands changements apportés à l'expérience iOS sur iPhone (ainsi qu'aux applications d'appel tierces). Voici à quoi ressemblent les cartes de contact d'iOS 17, appelées "Affiches" désormais et comment personnaliser la police, l'image et l'arrière-plan pour vous-même ainsi que pour vos amis et votre famille.

La nouvelle application "Contacts"

Si Apple n'a rien révolutionné avec iOS 17, le mode veille étant déjà vu chez la concurrence, l'entreprise a su pousser la personnalisation et améliorer les fonctionnalités existantes comme les widgets interactifs, recadrer rapidement une photo, créer un sticker à partir d'une photo ou encore les nouvelles fiches de contacts. Justement, voici comment Apple décrit les nouvelles cartes de contact personnalisées :

L'application Téléphone est au cœur de l'expérience iPhone, et elle bénéficie d'une mise à jour importante avec les affiches de contact personnalisées, qui offrent aux utilisateurs un nouveau moyen de s'exprimer. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur apparence, ce qui donne un aspect totalement nouveau aux appels entrants, et choisir de superbes traitements pour les photos ou les Memoji, ainsi qu'une typographie et des couleurs de police qui attirent l'attention. Les affiches de contacts seront également disponibles pour les applications d'appel tierces.

Comment personnaliser les fiches de contact

Alors qu'iOS 17 n'est actuelement disponible qu'en version bêta pour les développeurs, il est tout de même possible de l'installer facilement.

Sur l'iPhone, après avoir installé iOS 17 pour la première fois, vous verrez un écran de démarrage vous demandant si vous souhaitez "Mettre à jour votre nom et votre photo", choisissez "Continuer". Si vous choisissez "Configurer plus tard dans Réglages", vous pourrez le personnaliser à tout moment dans l'application Contacts > votre carte de contact (ou choisissez la carte de contact de quelqu'un d'autre puis tapez sur "Modifier" > "Modifier").

Une fois dans la partie personnalisation, vous retrouverez une interface similaire à celle de l’écran verrouillé d'iOS 16. Vous pouvez personnaliser l'affiche existante ou en créer une autre via le bouton "+".

Ensuite, vous avez le choix entre quatre types de poster : appareil photo, photos, memoji et monogramme.

Pour chaque type d'affiche, vous pouvez personnaliser le texte, les images et les arrière-plans avec tout un tas d'options de polices, de couleurs et autres. À vous de jouer avec toutes ces combinaisons pour réaliser une petite œuvre d’art.

Comment modifier une fiche de contact

Si vous souhaitez ajouter, modifier ou changer votre affiche de contact ou celle d'un contact, il suffit de vous rendre dans l'application "Contacts" et d'aller sur la fiche en question. De là, vous pouvez retrouver l'interface de personnalisation en tapant sur "Modifier".



Si vous le faites pour votre propre contact, sachez que vous pouvez partager votre création auprès des autres, comme dans iMessage depuis deux ans, en vous rendant sur votre fiche puis en tapant sur "Photo et affiches" -> "Partage du nom et photo".



Voilà, vous connaissez une nouvelle fonctionnalité d’iOS 17, dont la bêta est disponible depuis lundi 5 juin.