Astuce iOS 17 : recadrer rapidement une photo !

Dans iOS 17, l'application Photos propose une nouvelle fonctionnalité pour recadrer les photos d'un simple geste lorsque vous effectuez un zoom avant. Cette petite astuce facilite grandement le processus de recadrage, chose que l'on fait régulièrement et qui n'a pas échappé à Apple.

Comment "crop" rapidement

Lorsque vous zoomez sur une image dans l'application Photos d'iOS 17, vous verrez apparaître un nouveau bouton "Recadrer" situé en haut à droite de l'écran. Il s'agit d'une icône avec une sorte de carré.

En appuyant sur ce bouton, vous accéderez à une interface de recadrage qui correspondra au niveau de zoom que vous avez sélectionné. Vous pourrez ainsi recadrer la partie de l'image que vous souhaitez mettre en avant en seulement quelques actions. Si vous êtes satisfait de votre recadrage, il vous suffira d'appuyer sur "OK". En revanche, si vous souhaitez apporter d'autres modifications, vous aurez accès à l'interface d'édition complète.



Dans les versions antérieures, comme iOS 16, le recadrage impliquait de toucher l'interface d'édition, de choisir l'outil de recadrage, puis d'ajuster le recadrage à l'aide de gestes de zoom (par pincement) ou en faisant glisser les coins de l'outil de recadrage. Bien sûr, cette méthode est toujours disponible pour modifier vos images, mais la nouvelle fonctionnalité de recadrage par zoom dans iOS 17 offre une option plus rapide et pratique.