Apple présente officiellement les nouveaux iOS 17 et iPadOS 17

Comme prévu, Apple a présenté ce soir la nouvelle mise à jour majeure pour iPhone et iPad, à savoir iOS 17 et iPadOS 17, respectivement. Cette nouvelle mouture est disponible en bêta pour les développeurs, et ce sera lancé en version finale au cours du mois de septembre.



Comme attendu, les nouveautés sont plutôt rares, Apple ayant surtout concentré ses efforts sur l'amélioration de l'expérience au global avec des évolutions et des optimisations en pagaille. Comme chaque année, nous vous avons concocté le résumé complet des annonces faites par Tim Cook et son équipe lors du keynote le plus attendu de l'année par les développeurs, mais aussi les utilisateurs !

Les nouveautés d'iOS 17

Comme à chaque cérémonie d'ouverture de la WWDC, Apple a présenté les futures innovations logicielles qui sont directement mises entre les mains des développeurs et testeurs publics enregistrés pendant la période estivale.



Au menu cette année, on retrouve une tonne de nouveautés, des changements parfois attendus et d'autres que personne ne prévoyait. Apple semble avoir écouté sa communauté et avoir apporté des améliorations pertinentes qui vont améliorer le confort de chacun sur iPhone et iPad !

Voici les nouveautés du côté d'iOS 17

Quelqu'un vous appelle sur votre iPhone dans un appel FaceTime audio ou un appel vocal ? Vous allez maintenant pouvoir avoir une image, un memoji avec un texte personnalisé de la personne qui vous appelle. Apple propose une nouvelle personnalisation !



Comme vous pouvez le voir, à vous de choisir la police, l'image, le texte... C'est totalement libre et vous pourrez exprimer votre créativité afin d'avoir une belle photo de la personne qui vous passe un coup de fil.

Voici ci-dessus comment se passera la réception d'un appel sur l'écran de verrouillage avec iOS 17, c'est très jolie et moderne !

Dans l'application "Téléphone", les utilisateurs retrouveront la nouveauté "Live Voice mail", la possibilité d'avoir une transcription de l'audio en temps réel lorsque vous écoutez un message vocal, une fonctionnalité fantastique pour les personnes malentendantes.



Dès que votre correspondant parlera sur le message vocal, vous aurez le texte qui s'affichera sur votre écran en temps réel, celui-ci sera évolutif. L'approche fait penser à la fonction Karaoké d'Apple Music avec les paroles qui évoluent.

FaceTime évolue. Apple propose désormais aux utilisateurs de laisser un message vocal ou un message vidéo quand vous appelez quelqu'un qui n'a pas eu le temps de vous répondre. L'expérience est la même qu'une messagerie vocale visuelle provenant d'un appel vocal classique. C'est une première depuis la création de FaceTime !



Voici ci-dessous un message vocal vidéo qui est laissé, on retrouve la même interface qu'une vidéo avec un bouton pour arrêter la vidéo ainsi que le temps qui défile en haut. On pourra même tourner la caméra pour par exemple filmer un objet ou un moment en particulier. C'est comme envoyer une vidéo en iMessage, mais en mieux !

L'application Messages reçoit également une grosse mise à jour avec une recherche plus puissante. Message propose enfin de remonter au dernier message non lu d'un tap ou encore de répondre en glissant simplement sur un message.



On peut par ailleurs suivre la position d'un contact en temps réel dans la conversation. La fonction "Check In" permet de savoir quand un proche est arrivé à destination.

Toujours côté iMessage, un tap derrière l'iPhone peut choisir un émoji à votre place. Dernier point côté iMessage, on peut partager plus facilement les stickers, en créer depuis un émoji ou depuis un morceau de photo. Même depuis une vidéo.

AirDrop va recevoir une belle amélioration avec iOS 17, il est maintenant possible de partager son numéro de téléphone avec un autre utilisateur Apple. Le géant californien parle du "Name Drop". La nouveauté fonctionne aussi avec une Apple Watch si la personne n'a pas son iPhone ou ne l'a pas à proximité d'elle.



À travers cette nouveauté, Apple souhaite améliorer vos liens sociaux et par la même occasion crée plus facilement une connexion entre deux utilisateurs d'iPhone/Apple Watch qui auront envie de partager leurs coordonnées.

Autre évolution majeure à venir à propos d'AirDrop, il fonctionne désormais à distance : via WiFi uniquement.

Apple a annoncé qu'avec iOS 17, SharePlay peut s'activer en approchant deux iPhone ensemble ! Grâce à cette évolution, il va devenir possible de regarder plus facilement un contenu vidéo ou un morceau de musique avec une personne à côté de vous dans un avion, dans une salle d'attente... SharePlay devient intéressant côte à côte.

Le correcteur s'améliore avec iOS 17. Vous en aviez marre des erreurs répétitives quand vous écrivez ? Que votre iPhone confond tout le temps "The" en anglais et "Thé" en français ? Apple va doper son correcteur à l'intelligence artificielle afin qu'il comprenne nettement mieux que vous souhaitez écrire.

La grosse nouveauté, c'est que la correction d'écriture d'iOS 17 va s'adapter à votre façon d'écrire et de communiquer avec vos proches. Cette évolution dans l'autocorrection va aussi permettre d'améliorer la dictée, Apple n'a toutefois pas apporté plus de précisions.

Apple annonce une nouvelle application qui sera préinstallée (mais que vous pourrez supprimer si vous le désirez), il s'agit de "Journal". Plus tard cette année, une nouvelle application appelée "Journal" sera disponible sur les iPhone, offrant aux utilisateurs la possibilité de tenir un journal intime. Grâce à des fonctionnalités de traitement local, l'application sera en mesure de fournir des suggestions automatiques pour aider à remplir le journal.

Apple a précisé qu'une API sera mise à disposition aux développeurs afin de suggérer des informations à saisir. Bien sûr, tout ce que vous écrivez dans votre journal sera confidentiel et les développeurs tiers comme Apple n'y auront pas accès. On peut parler d'un journal intime numérique !

Craig Federighi a présenté la fonctionnalité "StandBy" d'iOS 17, une option pour se servir de l'iPhone comme réveil ou horloge. Mais ce n'est pas tout, il y a des widgets géants à afficher pour cuisiner, suivre un score de match, un plan sur Plans, etc.

Comme vous pouvez le voir dans les photos ci-dessus, on retrouve une très grande personnalisation. La bonne nouvelle, c'est que vous aurez toutes ces informations accessibles d'un coup d'œil à votre bureau pendant que vous travaillez ou sur votre table de chevet !

La fonctionnalité est fantastique, Standby devrait plaire à énormément de personnes sur iOS 17.

Les rumeurs l'avaient annoncé, Apple supprime les "Dis Siri" en France et le "Hey Siri" aux États-Unis, désormais pour invoquer l'assistant vocal avec votre iPhone, il suffira juste de dire "Siri".

Apple n'a pas précisé sur cette nouveauté concerne aussi le HomePod, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Apple choisit donc ce soir de se rapprocher davantage de ce que fait Amazon avec Alexa ou seul le mot "Alexa" est nécessaire pour déclencher l'interaction avec l'utilisateur.

L'idée est bonne, mais les déclenchements par erreur seront probablement plus nombreux puisque la confusion sera là dès qu'on parlera d'une "série" en streaming ou de la "Syrie", le pays. Est-ce une bonne chose ? À voir sur l'utilisation...

Les cartes Apple Plans fonctionnent dorénavant en local. Plus besoin d'être connecté forcément à un réseau WiFi ou des données cellulaires pour accéder à des cartes.

Le partage d'un AirTag avec une autre personne est enfin possible sur iOS 17 ! ​​​​

Et du côté d'iPadOS 17

Apple a également ajouté quelques nouveautés dédiées exclusivement aux iPad :

Dès le début de la présentation, Apple a rappelé que les professionnels peuvent désormais bénéficier de Final Cut Pro et de Logic Pro sur iPad, pour rappel, ces deux logiciels étaient disponibles uniquement sur Mac depuis leur création !

Avec iPadOS 17, il est ENFIN possible de personnaliser l'écran verrouillé comme cela a été annoncé en exclusivité sur iPhoneSoft au cours du dernier trimestre de 2022. En réalité, la fonctionnalité n'était pas prête pour être lancée l'année dernière sur iOS 16 et iPadOS 16 en simultané, Apple a eu le temps de rattraper son retard et de proposer la personnalisation d'écran de verrouillage sur iPad avec la mise à jour iPadOS 17.

Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessus, les utilisateurs vont pouvoir ajouter des widgets sur l'écran de verrouillage. Sur le lockscreen, les widgets sont collés à gauche, à la verticale. Apple a intégré plusieurs nouveaux fonds d'écran dont un à base de Live Photos avec un effet incroyable, ainsi qu'un permettant d'afficher n'importe quelle planète du système solaire. Apple permettra aussi aux utilisateurs de modifier la police d'écriture de la date et de l'heure et même de changer la couleur. Comme vous pouvez le constater, il y aura aussi cet effet pour l'image peut discrètement cacher une partie de l'heure, ça ajoute un petit style sympathique !

Comme avec iOS 16, Apple ajoute les Live Activities sur l'écran de verrouillage des iPad. Vous pourrez suivre un match de football, de NBA ou encore votre commande Uber Eats directement depuis votre iPad. Pour rappel, les développeurs devront jouer le jeu et mettre à jour leurs applications.

Avec l'arrivée d'iPadOS 17, l'application Santé sera désormais disponible sur l'iPad. Les données de santé seront automatiquement synchronisées avec l'iPhone, offrant ainsi plus d'espace pour stocker toutes les informations. Enfin, les utilisateurs pourront profiter pleinement de cette fonctionnalité !

La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez plus besoin de prendre votre iPhone pour visualiser ou vérifier une information dans l'application Santé. Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, l'application a été développée d'une manière très simple, les catégories à gauche et l'essentiel des informations à droite.

L'application Notes sait gérer les PDF qu'on peut ouvrir, éditer et même modifier à plusieurs (comme Freeform). Les changements sont en temps réels et compatibles avec l'Apple Pencil.

Cette nouveauté va vous permettre de réaliser de belles notes pour des projets personnels ou professionnels. La prise en charge de l'Apple Pencil va être un atout considérable !

Stage Manager qui permet de mieux placer les fenêtres, Freeform permet de suivre ce que fait un collaborateur et propose plus d'outils qu'avant pour l'édition. Le reste a déjà été vu sur iOS 17 comme les messages dans FaceTime ou la prédiction du clavier amélioré.

Les appareils supportés par iOS 17 et iPadOS 17

Comme prévu lors de notre article exclusif il y a quelques temps, les iPhone X, iPhone 8 et iPhone 8 Plus ne sont pas compatibles !



Voici la liste complète des iPhone éligibles à iOS 17 :

iPhone 15 à venir

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2nd génération)

iPhone SE (3e génération)

Voici la liste des iPad éligibles à iPadOS 17 :