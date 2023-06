iPadOS 17 bêta : voici le nouvel écran de verrouillage personnalisable

Apple a annoncé hier soir iPadOS 17, une version majeure qui introduit enfin la possibilité de personnaliser l'écran de verrouillage et d'interagir avec les widgets. Tout comme l'iPhone l'année dernière avec iOS 16, l'iPad dispose désormais d'un écran de verrouillage que l'on peut exploiter avec différents styles de polices et de widgets. Voici un premier aperçu de son fonctionnement.

Après l'iPhone, l'iPad

iOS 16 a introduit un tout nouvel écran de verrouillage pour l'iPhone. Pour la première fois, les utilisateurs pouvaient personnaliser l'apparence de l'écran de verrouillage non seulement avec différents fonds d'écran, mais aussi avec des widgets et styles de police. Comme nous l'avions annoncé en exclusivité fin 2022, iPadOS 17 rattrape son retard et autorise la modification de l'écran de verrouillage de l'iPad de la même manière, dès la bêta 1 disponible depuis quelques heures.

Le nouvel écran de verrouillage de l'iPadOS 17

La personnalisation du nouvel écran de verrouillage de l'iPadOS 17 fonctionne à peu près de la même manière que sur l'iPhone. Il vous suffit d'appuyer longuement sur le fond d'écran pour le modifier. Vous pouvez ensuite configurer votre écran actuel ou en créer un nouveau à partir d'un fond parmi une ribambelle de possibilités.

Apple a introduit plusieurs nouveaux fonds d'écran dans iOS 17, dont certains étaient déjà présents dans iOS 16. Parmi eux, on trouve des thèmes de dégradés, des emoji, des effets météorologiques, de l'astronomie et des fonds d'écran pour les fiertés. En ce qui concerne l'iPad, il y a également des exclusivités telles que le classique "Hello" d'Apple et le fond d'écran original de l'iPad datant de 2010. Certains fonds d'écran offrent des animations subtiles lors du verrouillage et du déverrouillage de l'écran.

Une fois que vous avez choisi votre fond d'écran, vous pouvez ajouter des widgets à votre écran de verrouillage. Dans iPadOS 17, les widgets sont placés sur le côté gauche de l'écran, chose qui démarque l'iPad de l'iPhone. Vous pouvez également toucher l'horloge pour modifier la police et la couleur. Les widgets de l'écran de verrouillage de l'iPad sont interactifs, ce qui signifie que vous pouvez ajouter des commandes de l'application Maison pour allumer ou éteindre des accessoires sans avoir à déverrouiller votre iPad. Idem pour contrôler la musique en cours.

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez en créer d'autres et associer chacun à un mode de concentration différent. À noter que les notifications ont été légèrement redessinées et réduites en raison de la nouvelle disposition de la vue.

Comment installer la version bêta iPadOS 17

La première version bêta d'iPadOS 17 est d'ores et déjà disponible pour les développeurs. Apple indique qu'une version bêta publique sera disponible cet été, tandis que la version officielle est attendue pour l'automne. Vous trouverez plus de détails sur l'installation de la mise à jour bêta sur le site Apple Developer, ou bien via notre tuto iOS 17 bêta 1.