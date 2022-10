Apple va intégrer les widgets du lockscreen sur iPadOS 17

C'est la nouveauté phare du dernier système d'exploitation mobile d'Apple, mais elle figure uniquement sur iOS 16, les tablettes sous iPadOS 16 n'y ayant pas droit. Il s'agit bien évidemment des wigdets du lockscreen, aussi appelé écran verrouillé en français. Alors qu'il était possible pendant la phase bêta d'activer les widgets sur un iPad, l'interface utilisateur était loin d'être terminée et remplie de bugs. Le constructeur américain n'avait tout simplement pas pris soin d'adapter ce changement majeur à ses tablettes, ou plutôt n'avait pas eu le temps.

Pourquoi Apple n'a pas intégré les widgets du lockscreen

Rappelez-vous lors de la sortie des widgets d'écran d'accueil avec iOS 14, Apple a privilégié l'iPhone, avant de sortir la fonctionnalité sur iPad l'année suivante. Et bien nous avons eu la confirmation par un développeur qui travaille sur l'application Fichiers que le système d'exploitation pour iPad sera bien doté des nouveaux widgets, mais l'an prochain avec iPadOS 17.



Pour lui, il y a deux facteurs qui ont joué contre l'intégration de cette nouveauté.

Concept réalisé par iPhoneSoft

Des bugs à régler

Le premier est qu'iPadOS 16 a reçu plusieurs grands changements cette année, notamment avec Stage Manager qui a posé problème aux équipes, tant en performances qu'en compatibilité. Nous l'avons vu avec les nombreuses bêtas qui se sont succédées et qui ont modifié peu à peu la prise en main (et la compatibilité), mais aussi avec une sortie d'iPadOS 16 repoussée à octobre. Un retard inhabituel qui se soldera finalement par la sortie directement d'iPadOS 16.1 (et probablement le lancement des nouveaux iPad 10 et iPad Pro M2).



Au lieu de cela, les ingénieurs ont été largement mobilisés autour de la stabilisation de Stage Manager, ainsi que sur les évolutions diverses comme l'application FreeForm et autres nouveautés encore à venir.

Une expérience à améliorer

Le second facteur est qu'Apple n'a pas voulu "copier-coller" l'expérience de personnalisation du lockscreen de l'iPhone à l'iPad. Si la base restera la même, à savoir la modification esthétique de la date, de l'heure et du fond d'écran, le positionnement et la taille des widgets seront différents sur iPad. Il est tout à fait logique de penser qu'Apple veut optimiser les possibilités en exploitant au mieux la surface disponible sur ses tablettes. Cela n'aurait pas de sens de se limiter à des widgets miniatures. À l'heure actuelle, nous avons le choix entre les widgets suivants : une ligne, petit rectangle (3 lignes maximum) et circulaire. Concrètement, cela permet d'afficher votre prochain rendez-vous, la dernière actualité Apple News ou encore la météo. Sans oublier le nombre d'articles du jour sur iSoft. Sur un iPad Pro de 12,9 pouces, ce genre d'éléments seraient très vite ridicules si la firme de Tim Cook avait doté son OS pour tablettes de la même expérience.



Comme ce fût le cas avec les widgets iOS 14, Apple va donc aller plus loin sur l'iPad en offrant plus de liberté et plus de place aux développeurs, leur permettant de mieux exprimer leur créativité.



De notre côté, si les efforts de personnalisation d'Apple sont à saluer depuis quelques temps, nous attendons toujours des widgets interactifs. Réaliser des actions sans quitter son écran verrouillé ou son écran d'ailleurs serait un plus, un peu comme le lecteur multimédia. Pourquoi pas avec iOS 17 l'an prochain, avant de les avoir sur iPadOS 18 l'année suivante...



Que pensez-vous de la stratégie d'Apple ? Bonne ou mauvaise idée de reporter certaines fonctionnalités sur iPad ?