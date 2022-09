iPadOS 16 et macOS Ventura sortiront en octobre, c'est confirmé !

On le sentait venir et c'est désormais officialisé par Apple. À cause du programme de bêta qui a accumulé du retard, les iPad et Mac auront leur nouvelle version logicielle au cours du mois d'octobre. Apple a admis publiquement que les bêtas d'iPadOS 16 et de macOS Ventura ne pourront pas sortir en septembre avec les autres mises à jour.

Un retard qui se confirme

Chaque année, l'objectif d'Apple est de proposer l'ensemble de ses nouveautés logicielles le même jour, cela permet aux utilisateurs de lancer une upgrade sur tout leur appareil en même temps, ce qui est quand même plus agréable que quand il y a plusieurs jours ou semaines de décalage entre les mises à jour.



Cependant, chez Apple, la qualité et la stabilité logicielle sont une priorité absolue, surtout pour des produits qui sont au cœur des activités professionnelles de nombreuses entreprises.

Sans surprise, Apple n'a pas voulu précipiter la disponibilité d'iPadOS 16 et de macOS Ventura, le géant californien estime qu'il est préférable de prendre du temps supplémentaire dans les programmes de bêta et sortir des mises à jour qui fonctionneront à la perfection lors de l'utilisation.

Pour macOS Ventura et iPadOS 16, Apple a changé la mention "disponible en automne" en "disponible en octobre" sur son site internet. À travers cette communication, Apple confirme le retard, mais reste vague sur la date précise de publication des mises à jour sur ses serveurs.

Apple préfère probablement laisser le plus de temps possible à ses développeurs pour avancer dans les programmes de bêta, communiquer une date aurait pu déclencher une certaine pression en interne.



Rassurons-nous quand même, le mois de septembre ne sera pas pauvre en nouveauté logicielle, on retrouvera la disponibilité des mises à jour iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16. Apple prévoit de lancer ses mises à jour dans la soirée du 12 septembre !



D'après certaines rumeurs, Apple a demandé à ses développeurs à la fin juillet de mettre un peu de côté le programme de bêta d'iPadOS 16 pour se concentrer sur iOS 16, ce qui est logique, car il s'agit de la "mise à jour star" que tout le monde attend impatiemment sur son iPhone !