Apple publie iOS 17.0.1 / 17.0.2, iPadOS 17.0.1, watchOS 10.0.1 et macOS Ventura 13.6

C'est très simple, rendez-vous dans l'application "Réglages" de votre iPhone puis dans "Général", vous verrez après "Mise à jour logicielle". Il vous suffira d'accepter les conditions générales, de lancer le téléchargement puis l'installation de la mise à jour. Du côté de watchOS, cela se passe dans l'application "Watch" de votre iPhone dans la rubrique "Général" et "Mise à jour logicielle". En ce qui concerne les utilisateurs Mac, une mise à jour a été déployée à l'instant (macOS Ventura 13.6), c'est probablement la dernière mise à jour avant le cycle macOS 14 Sonoma qui commencera le 26 septembre. Pour le moment, nous ne voyons pas cette mise à jour de notre côté, il faut probablement patienter un peu.

Dans les notes des mises à jour citées ci-dessus, Apple parle de correctifs de bugs importants et de plusieurs failles qui sont bouchés, ce qui permettra d'augmenter la sécurité lors de l'utilisation de votre iPhone, iPad ou Apple Watch. EDIT : Apple indique que chacune des trois failles a été corrigée pour la première fois avec iOS 16.7. Cependant, pour deux d'entre elles, iOS 17.0.1 apporte des "vérifications améliorées" tandis que la troisième a vu un "problème de validation de certificat" corrigé pour se protéger contre les bogues précédemment découverts. La première était une faille kernale, une autre contournait le problème de validation de la signature et la dernière était une vulnérabilité WebKit qui permettait l'exécution de code arbitraire.

Comme d'habitude, après une importante mise à jour qui apporte une grande quantité de nouveautés, Apple surenchérit quelques jours ou semaines après avec des mises à jour correctives pour que le maximum de bugs soit corrigé. Dans le cas d'iOS 17 et de watchOS 10, Apple a évidemment détecté plusieurs instabilités, comme tous les utilisateurs qui se sont empressés d'installer ces nouvelles mises à jour. Comme la firme de Cupertino est toujours très réactive, trois versions logicielles correctives sont disponibles ce soir, il s'agit de :

