Apple publie les mises à jour iOS 17.5, tvOS 17.5, watchOS 10.5, macOS 14.5 et visionOS 1.2

Après une longue période de bêta qui a duré plusieurs mois, Apple publie enfin les nouvelles mises à jour pour l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch, le Mac, l'Apple TV et l'Apple Vision Pro. C'est l'occasion pour les utilisateurs de bénéficier de nouvelles fonctionnalités et de plusieurs correctifs de bug au passage !

iOS 17.5 et iPadOS 17.5

Alors que nous approchons de l'annonce d'iOS 18 et d'iPadOS 18 qui aura lieu à la WWDC 2024 le mois prochain, Apple publie aujourd'hui une nouvelle mise à jour importante dans le cycle iOS 17 et iPadOS 17. Ces deux mises à jour vont apporter plusieurs nouvelles fonctionnalités et correctifs de bugs afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

Les nouveautés d'iOS 17.5 et d'iPadOS 17.5

Les utilisateurs en UE peuvent désormais télécharger des applications sur les sites officiels sans passer par l’App Store ou un store tiers.

iOS 17.5 comprend un nouveau système anti-harcèlement pour des accessoires tels que les AirTags.

Introduit d’un nouveau « mode de réparation » qui maintient Localiser activé lors de l'envoi d'un iPhone à Apple.

Le widget de l'application Apple Podcasts a été mise à jour avec une couleur dynamique qui change en fonction du podcast que vous écoutez.

Vous pouvez dorénavant bloquer des participants dans une conversation FaceTime.

Ajout des fonds d'écran dynamique "Apple Pride 2024" pour fêter la fierté des communautés LGBTQ+ à travers le monde.

15 failles de sécurité comblées.

Les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs iPhone et iPad en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

macOS 14.5 Sonoma

Si vous possédez un Mac compatible avec macOS 14 Sonoma, une mise à jour vous attend dans les réglages système de votre Mac. Apple a publié ce soir la version finale de macOS 14.5, on y retrouve quelques nouveautés et correctifs de sécurité :

Safari a été mis à jour à la version 17.5, ce qui permet d'améliorer la compatibilité et les performances sur les Mac basés sur la puce M1 et supérieure.

Des mises à jour ont été apportées au firmware système et au noyau Darwin pour améliorer la performance et la stabilité des Mac basés sur la puce M1 et supérieure.

La plupart des mises à jour dans macOS 14.5 Sonoma se concentrent sur l'amélioration de l'infrastructure existante plutôt que sur l'introduction de nouvelles fonctionnalités.



Pour mettre à jour votre Mac, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels pour récupérer macOS 14.5.

tvOS 17.5

En ce qui concerne la mise à jour tvOS 17.5 pour les Apple TV compatibles, on retrouve majoritairement des correctifs et améliorations, toutefois, Apple n'apporte rien de vraiment nouveau à cette mise à jour.



Pour rappel, la mise à jour tvOS 17 a apporté un support au Dolby Vision 8.1, l'introduction des VPN configurables directement dans l'Apple TV ou encore la fonctionnalité de localisation pour la télécommande Siri.

watchOS 10.5

Les Apple Watch reçoivent aussi une nouvelle mise à jour du cycle watchOS 10. On retrouve une seule nouveauté et principalement des correctifs et améliorations de fonctionnalités déjà existantes.

Ajout d'un cadran "Apple Pride 2024" pour fêter la fierté des communautés LGBTQ+ à travers le monde.

Pour installer la mise à jour, les utilisateurs devront ouvrir l'application "Apple Watch" sur l'iPhone appairé, se rendre dans la section "Réglages" > "Mise à jour logicielle" > "Général" puis télécharger et installer la mise à jour

visionOS 1.2

Dernière mise à jour publiée ce soir, il s'agit de visionOS 1.2, Apple n'a pas oublié les utilisateurs d'Apple Vision Pro où il y a beaucoup de nouveautés en attente et d'améliorations qui doivent avoir lieu. La mise à jour est disponible dès maintenant pour l'Apple Vision Pro et voici ce qu'elle ajoute :