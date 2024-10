Apple lance la bêta d'iOS 17.5, tvOS 17.5, watchOS 10.5, macOS 14.5 et visionOS 1.2 (RC)

Apple vient de lancer un nouveau cycle de bêta pour les mises à jour à venir sur tous ses appareils. On trouve iOS 17.5, iPadOS 17.5, tvOS 17.5, watchOS 10.5, macOS 14.5 et visionOS 1.2, pour, respectivement, l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV, l'Apple Watch, le Mac et le Vision Pro.



Les développeurs inscrits sur le Dev Center peuvent donc mettre à jour leurs appareils et commencer à chercher les nouveautés.



publiée par Apple le 16/04/2024

publiée par Apple le 23/04/2024

publiée par Apple le 30/04/2024

publiée par Apple le 07/05/2024 (sauf pour visionOS 1.2 qui passe en bêta 5)

iOS 17.5 / iPadOS 17.5

Après iOS 17.4 qui apportait de nombreux changements historiques pour l'iPhone en Europe (sideloading, paiement tiers, puce NFC, etc), Apple a encore des nouveautés à nous proposer avec iOS 17.5. Il y aura certainement d'autres changements liées à la règlementation européenne, mais aussi pourquoi pas les premières traces du RCS sur iMessage. Apple a promis la compatibilité avec la norme de messagerie utilisée par Google et Samsung, notamment, pour cette année. À moins que ce soit prévu pour iOS 18 seulement.

Voici les nouveautés d'iOS 17.5 bêta

Les utilisateurs en UE peuvent désormais télécharger des applications sur les sites officiels sans passer par l’App Store ou un store tiers.

iOS 17.5 semble inclure un nouveau système anti-harcèlement pour des accessoires tels que les AirTags.

Un bout de code évoque l’Apple Pencil 3 avec un nouveau geste.

Apple travaille sur un nouveau système qui permettra aux clients de transférer leurs propres vidéos spatiales vers un Vision Pro dans un Apple Store.

Introduit d’un nouvel « état de réparation » qui maintient Localiser activé lors de l'envoi d'un iPhone à Apple

Les développeurs peuvent mettre à jour leurs appareils en allant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. La version bêta est accessible depuis quelques instants.

macOS 14.5 Sonoma

Côté Mac, les développeurs peuvent mettre la main sur macOS Sonoma 14.5, après une petite version 14.4 sans grand intérêt.



Si vous êtes concerné, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels pour récupérer la nouvelle bêta de macOS.

WatchOS 10.5

Concernant l’Apple Watch, la bêta de watchOS 10.5 ne révolutionnera rien, comme les deux mises à jour précédentes. Nous signalerons tout changement dans cet article. watchOS 10.4 avait apporté la possibilité de dire juste "Siri" au lieu de "Dis Siri".



Pour installer la mise à jour, les développeurs devront ouvrir l'application "Apple Watch" sur l'iPhone appairé, se rendre dans la section "Réglages" > "Mise à jour logicielle" > "Général", et activer la bêta développeur watchOS 10. Un identifiant Apple lié à un compte développeur est nécessaire.



Pour installer le logiciel, l'Apple Watch doit disposer de 50 % de batterie et être placée sur un chargeur.

tvOS 17.5

Pour ce qui est de l'Apple TV, tvOS 17.5 est arrivé. Les développeurs peuvent télécharger la mise à jour tvOS en s'inscrivant via l'application "Réglages" de l'Apple TV.



La version précédente a apporté quelques changements pour SharePlay ainsi que la possibilité de dire juste "Siri" au lieu de "Dis Siri", comme iOS 17.4.

visionOS 1.2

Enfin, le Vision Pro. Le logiciel visionOS 1.2 va être très intéressant, avec toujours pas mal de demandes de la part des clients pour améliorer l'expérience générale du casque. Pardon, de l'ordinateur spatial.



Nous mettrons nos découvertes ci-dessous, n'oubliez de lire notre test du Vision Pro en attendant.