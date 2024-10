iPadOS 17.5 révèle un nouveau geste pour l'Apple Pencil 3

Quand Apple publie une nouvelle bêta, des centaines de développeurs à travers le monde se dépêchent de fouiller le code de celle-ci afin de découvrir potentiellement des nouveautés qui n'ont pas été dévoilées officiellement. La première bêta d'iPadOS 17.5 qui a été mise en ligne par Apple hier soir a révélé une nouveauté intéressante concernant la prochaine génération d'Apple Pencil. Un nouveau geste pourrait faire son entrée dans le but d'offrir une nouvelle expérience lors de l'utilisation !

L'Apple Pencil 3 réserve une petite surprise

La première version bêta d'iPadOS 17.5 a levé le voile sur une fonctionnalité potentiellement révolutionnaire pour l'Apple Pencil 3 : le geste « squeeze ». Cette nouveauté est en passe de transformer radicalement l'interaction avec les iPad, promettant d'enrichir l'expérience utilisateur avec une simplicité et une efficacité améliorée.



Le geste « squeeze » se distingue par sa capacité à permettre aux utilisateurs d'effectuer une variété d'actions rapidement, telle que l'insertion de formes, de signatures, d'autocollants ou de champs de texte, directement avec leur Apple Pencil. Imaginons la fluidité et la rapidité avec lesquelles les professionnels pourront travailler, esquisser et annoter, rendant certaines tâches non seulement plus intuitives, mais aussi plus agréables.

Contrairement à l'Apple Pencil 2, qui se limitait à un geste de double-clic sans capteurs de pression, l'Apple Pencil 3 serait équipé de capteurs permettant d'activer le geste par une simple pression. Pour accompagner cette innovation, Apple a revisité l'interface de couplage de l'Apple Pencil, intégrant de manière transparente ce nouveau geste pour une expérience utilisateur améliorée. De plus, la mise à jour de l'API PencilKit introduite avec iPadOS 17.4 s'assure que les développeurs peuvent tirer pleinement parti de cette fonctionnalité dans leurs applications, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités de création et de productivité sur l'App Store.



Les rumeurs qu'on a pu voir jusqu'à maintenant sur la prochaine génération d'Apple Pencil indiquent qu'on pourrait utiliser des pointes magnétiques remplaçables pour différents types de dessin et d'écriture, on retrouverait aussi une compatibilité avec l'application Localiser pour ceux qui ont tendance à égarer leurs accessoires.



Source