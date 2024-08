iOS 17 a un taux d'adoption plus faible qu'iOS 16 révèle Apple (66 %)

Le taux d'adoption d'une nouvelle mise à jour iOS est toujours une statistique intéressante à regarder, car elle permet de savoir si Apple a réussi à convaincre les utilisateurs d'iPhone à travers les nouveautés proposer. Si iOS 16 a obtenu des scores très positifs l'année dernière, ce n'est pas le cas d'iOS 17 qui semble avoir moins convaincu. La dernière mise à jour majeure d'iOS a un taux d'adoption plus faible qu'iOS 16 à la même période de son cycle.

iOS 17 convaincant, mais pas assez ?

Apple a partagé des données montrant que l'adoption d'iOS 17 est moins répandue par rapport à son prédécesseur, iOS 16, à ce stade de leur cycle de vie respectif. Selon les données publiées, iOS 17 est actuellement installé sur 76 % des iPhone lancés au cours des quatre dernières années. Pendant ce temps, 20 % de ces iPhone fonctionnent encore sous iOS 16 et les 4 % restants utilisent des versions antérieures d'iOS.



Lorsque l'on considère l'ensemble des iPhone actifs dans le monde :

66 % exécutent iOS 17

23 % restent sur iOS 16

11 % sur des versions antérieures

C'est le même son de cloche du côté des iPad

Les iPad suivent une tendance similaire, mais avec des chiffres distincts. iPadOS 17 se trouve sur 61 % des iPad introduits au cours des quatre dernières années. Une portion significative, soit 29 %, exécute encore iPadOS 16, et 10 % restent sur des versions plus anciennes d'iPadOS.



Parmi tous les iPad actifs :

53 % sont équipés d'iPadOS 17

29 % d'iPadOS 16

18 % fonctionnent sur des versions antérieures d'iPadOS

L'année dernière, iOS 16 avait été adopté par 81 % des iPhone (introduits dans les quatre dernières années), indiquant ainsi que l'adoption d'iOS 17 a été plus lente. En contraste, seulement 53 % des iPad exécutaient iPadOS 16 en février 2023, marquant un rythme d'adoption plus rapide pour iPadOS 17 comparé à son prédécesseur, iPadOS 16.

Pourquoi cette adoption plus faible ?

Les raisons de cette adoption plus lente pour iOS 17 pourraient être multiples, incluant peut-être la satisfaction des utilisateurs avec iOS 16, l'absence de fonctionnalités révolutionnaires dans iOS 17 incitant à la mise à jour, ou encore des préoccupations concernant les bugs et la stabilité. En revanche, l'accélération de l'adoption d'iPadOS 17 pourrait refléter des améliorations ou des fonctionnalités plus attrayantes pour les utilisateurs d'iPad, ou une réception plus favorable de la mise à jour. Apple continuera sans doute d'analyser ces tendances pour ajuster ses stratégies futures et mieux répondre aux attentes de ses utilisateurs.



Source