Une nouvelle vidéo révèle la finesse de l'iPhone 17 Air

Une nouvelle vidéo signée d'Unbox Therapy offre un aperçu des modèles factices de l'iPhone 17, l'iPhone 17 Air se démarquant nettement par sa finesse extrême. Si nous l’avions vu en image, en vidéo, la différence est saisissante.

Une finesse extrême

Le design ultra-fin de l'iPhone 17 Air a visiblement impressionné le YouTuber du jour, Lewis George Hilsenteger (« Lew »), le patron d'Unbox Therapy. En le prenant en main, il a paru surpris et a assuré que cela lui semblait futuriste, tout en exprimant des inquiétudes quant à une possible déformation en cas de pression.

Lew a mesuré l'iPhone 17 Air à 5,65 mm d'épaisseur, bien plus fin que les 8,75 mm de l'iPhone 17 Pro Max également attendu pour septembre. Comme démontré il y a quelques semaines, ce dernier est pratiquement deux fois plus épais que le premier "Air".



Parmi tous les modèles factices de l'iPhone 17, l'Air sort clairement du lot. Lew a suggéré que son design élégant pourrait éclipser les autres variantes cette année, les rendant moins attractifs pour les clients.



Reste que le profil élancé de l’iPhone 17 Air devra être très solide pour éviter un nouveau « bendgate », comme celui de l’iPhone 6 Plus en 2014. Drôle de hasard (ou pas), c'était une déjà une vidéo sur le compte d'Unbox Therapy qui avait mis en lumière la flexibilité exacerbée du premier "grand" iPhone.



Voici la vidéo :

Les caractéristiques de l'iPhone 17 Air

Pour réduire davantage les risques de flexion, Apple a choisi un écran de 6,6 pouces pour l’iPhone 17 Air, abandonnant un écran initialement prévu de 6,9 pouces (de l'iPhone 16 Plus), qui aurait été équivalent à celui de l’iPhone 17 Pro Max. Cette modification reflète l’attention portée par Apple à l’équilibre entre finesse et robustesse.

Le design fin de l’iPhone 17 Air soulève aussi des questions sur l’autonomie de la batterie. Apple y répond en rationalisant les fonctionnalités, comme la réduction du nombre de lentilles de caméra, l’intégration d’un modem C1 économe en énergie et l’optimisation logicielle. Sans oublier une batterie haute densité, d'après les rumeurs. Ces efforts visent à offrir une autonomie comparable à celle des modèles iPhone actuels.



Qui pense craquer pour le premier iPhone Air ?