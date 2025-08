Apple a vendu 3 milliards d'iPhone depuis 2007

À l’occasion de la présentation de ses résultats financiers du troisième trimestre 2025, Apple a officialisé avoir vendu 3 milliards d’iPhone depuis le lancement du premier modèle en 2007. Ce jalon marque un moment clé dans l’histoire du smartphone et souligne son rôle central dans la croissance de l’entreprise.

3 milliards d'iPhone en 18 ans

Apple a franchi un cap historique : Tim Cook a annoncé que l’entreprise avait expédié son 3 milliardième iPhone fin juillet 2025, lors de la présentation des résultats du troisième trimestre fiscal. L'équivalent de 166 millions d'iPhone par an sur les 18 dernières années. Ce chiffre marque un nouveau jalon pour un produit lancé en 2007 et qui reste aujourd’hui la principale source de revenus de la marque.

La cadence de ventes s’est nettement accélérée au fil des années. Apple avait atteint le milliard d’iPhone expédiés en 2016, neuf ans après la sortie du premier modèle. Le deuxième milliard avait été franchi en 2021, seulement cinq ans plus tard. Et à peine quatre ans après, le troisième milliard est désormais atteint, signe d’un rythme toujours soutenu. Le quatrième milliard devrait logiquement être atteint avant 2030.

Le trimestre s’est clôturé avec un chiffre d’affaires de 94 milliards de dollars, porté notamment par le succès de la gamme iPhone 16. Tim Cook a également mis en avant les efforts de l’entreprise dans le développement de nouvelles technologies, en particulier l’intelligence artificielle avec Apple Intelligence, censée enrichir l’écosystème autour du smartphone.

Si certains estiment que l’iPhone pourrait perdre son rôle central dans la prochaine décennie, Apple insiste sur le fait que les nouvelles avancées viendront en complément et non en remplacement du téléphone. Le prochain objectif, les 4 milliards d’unités, pourrait être atteint encore plus vite grâce à l’intégration progressive de l’IA et à l’arrivée de nouveaux appareils à commencer par l'iPhone 17 Air.