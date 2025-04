Voici les pires iPhone de l'histoire d'Apple de 2007 à 2025

L'iPhone, produit phare d'Apple, a connu de nombreux succès mais aussi quelques échecs notables. Retour sur les modèles qui ont déçu les utilisateurs ou qui ont été entachés par des controverses techniques et / ou commerciales. Attention, certains se sont tout de même bien vendus.

L'iPhone 4 : l'embarrassant "Antennagate"

L'iPhone 4 a été au centre d'une controverse majeure surnommée "Antennagate". Le problème ? Une conception d'antenne placée sur les bords du téléphone qui provoquait des pertes de signal lorsque l'utilisateur tenait son appareil d'une certaine manière - qui s'avérait être une façon très commune de tenir un téléphone. La réponse initiale d'Apple fut particulièrement maladroite : "vous tenez votre téléphone incorrectement", avant de finalement proposer des étuis coques gratuites pour résoudre le problème. Ce défaut de conception a été aggravé par un bug logiciel qui exagérait la perte de réception, nécessitant une mise à jour iOS 4.0.1. L'Antennagate reste l'une des plus grandes controverses techniques dans l'histoire d'Apple.

L'iPhone 5C : l'échec commercial relatif

L'iPhone 5C représente l'un des rares faux pas commerciaux d'Apple. Présenté comme une alternative plus abordable, son positionnement tarifaire trop proche de l'iPhone 5s a suscité de nombreuses critiques. Apple a même dû proposer une version 8 Go pour baisser le prix d'appel, signe que les ventes n'étaient pas à la hauteur des attentes. Sa conception en plastique qui tranchait avec le positionnement premium d'Apple, les couleurs très discutables et les horribles coques trouées ont eu raison du succès de l'iPhone 5C.

Cependant, ce "flop" reste relatif puisque, selon certaines analyses, l'iPhone 5C se vendait mieux que les BlackBerry, Windows Phone et de nombreux modèles Android de l'époque. Néanmoins, ce modèle coloré en plastique n'a pas réussi à trouver sa place dans la gamme premium d'Apple et reste un exemple d'un positionnement produit mal défini. Voilà pourquoi Apple n'a jamais renouvelé l'expérience d'un iPhone "C".

L'iPhone 6 et 6 Plus : le "Bendgate"

Les iPhone 6 et 6 Plus ont été victimes du tristement célèbre "Bendgate" — ces smartphones avaient tendance à se plier lorsqu'ils étaient soumis à une pression, notamment lorsqu'ils étaient placés dans une poche arrière. Ce qui est particulièrement choquant, c'est qu'Apple était parfaitement au courant de cette faiblesse structurelle avant même la commercialisation des appareils, comme l'ont révélé des documents fournis lors d'une action collective en 2018.

Pour l'iPhone 6 Plus, Apple a fini par lancer un programme de réparation pour la "maladie tactile" résultant de la torsion du châssis, mais les conditions étaient restrictives et le service n'était pas gratuit — il fallait débourser 155€. Apple a qualifié ces problèmes de "dommages accidentels", refusant d'assumer pleinement sa responsabilité. Ce n'est qu'avec les iPhone 6s et 6s Plus qu'Apple a revu la conception du châssis en utilisant un aluminium plus résistant.

L'iPhone 8 : éclipsé dès sa naissance

L'iPhone 8 a eu la malchance de sortir simultanément avec l'iPhone X, qui célébrait les dix ans de l'iPhone avec un design révolutionnaire incluant Face ID et un écran OLED. Cette sortie conjointe a immédiatement relégué l'iPhone 8 au second plan, le faisant apparaître comme un modèle de transition ou déjà obsolète.

De plus, la production de l'iPhone X aurait pris du retard, ce qui a contribué à cette situation inhabituelle où deux générations d'iPhone étaient commercialisées en même temps. L'iPhone 8 est ainsi devenu le symbole d'une fin d'ère, tandis que l'iPhone X inaugurait un nouveau chapitre dans l'histoire des smartphones d'Apple. En achetant un iPhone 8 à sa sortie on était déjà dans le passé.

L'iPhone XR : le compromis de trop

L'iPhone XR, lancé en 2018, représente l'un des plus grands faux pas d'Apple en matière de positionnement produit. Présenté comme une alternative plus abordable à l'iPhone XS, il souffrait de concessions techniques majeures difficiles à justifier. Son écran LCD aux bordures démesurées tranchait douloureusement avec les élégants écrans OLED sans bordures des modèles premium. Cette différence visuelle criante donnait l'impression d'un appareil daté dès sa sortie.

La situation était d'autant plus problématique que l'iPhone X de l'année précédente, disponible en reconditionné ou en déstockage, offrait une expérience globalement supérieure pour un prix qui n'était plus si éloigné. Face à ce dilemme, de nombreux consommateurs se sont retrouvés dans une position inconfortable : payer presque le prix fort pour un appareil techniquement inférieur ou investir légèrement plus pour un modèle nettement supérieur.

Cette stratégie préfigurait celle de l'iPhone 16 et 16e actuel, à la différence cruciale que les concessions techniques du XR étaient bien plus sévères et qu'il ne bénéficiait pas de l'argument commercial d'Apple Intelligence pour justifier son existence. L'iPhone 11 a d'ailleurs hérité de problèmes similaires, même si l'introduction de la gamme "Pro" a quelque peu clarifié le positionnement des différents modèles. Globalement, Apple a toujours eu du mal à positionner des iPhone qui sortent en même temps. Hormis la distinction Pro/classique qui est réussie, il y a toujours le problème du "troisième iPhone" qui ne trouve pas son positionnement, qu'il soit mini, Plus ou XR. L'iPhone 17 Air pourrait peut-être changer la donne cette année.

L'iPhone SE 3 : papy fait de la résistance

Sorti en 2022, l'iPhone SE 3 représente un paradoxe : équipé de la puissante puce A15 et d'un appareil photo sous-estimé capable de rivaliser avec des modèles plus haut de gamme dans certaines conditions, il souffre néanmoins d'un design complètement dépassé et d'une autonomie catastrophique.

Surnommé "papy iPhone" par certains critiques, ce modèle propose des performances de haut vol dans un corps vieillissant, avec un écran trop petit, une seule caméra et une recharge lente. Son rapport qualité-prix discutable en fait un choix difficile à recommander malgré ses quelques qualités indéniables.

L'iPhone 14 : l'innovation aux abonnés absents

L'iPhone 14 détient le triste record de l'iPhone présentant le moins de différences avec son prédécesseur dans toute l'histoire de la gamme. Avec un design identique, la même puce A15 Bionic (à 1 coeur GPU près) et des améliorations photo minimales, il incarnait l'essence même du modèle de transition qu'Apple aurait probablement dû s'abstenir de commercialiser.

Le contraste était d'autant plus saisissant que la firme de Cupertino avait concentré tous ses efforts d'innovation sur les modèles Pro de la même génération, notamment avec l'introduction de la Dynamic Island qui remplaçait l'encoche traditionnelle. Cette stratégie à deux vitesses a créé un fossé technique sans précédent entre les modèles standard et premium. À tel point qu'on aurait complètement osé le nommer iPhone 13S si l'on avait été à la place de Tim Cook.

Apple a heureusement corrigé le tir avec l'iPhone 15, qui a marqué un véritable bond en avant par rapport au 14, notamment en héritant de la Dynamic Island et en adoptant l'USB-C. Cette correction tardive n'efface cependant pas l'impression que l'iPhone 14 n'était qu'un modèle "bouche-trou" dans la chronologie des smartphones Apple.

Et vous, quel a été votre pire iPhone ?